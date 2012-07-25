نماز جمعه سنگر نظام و مهم ترین پشتوانه انقلاب است

حجت الاسلام مهدی ثابتی در گفتگو با خبرنگار مهر که به مناسبت پنج مرداد، سالگرد اقامه اولین نماز جمعه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد، گفت: به برکت انقلاب اسلامی یکی از موهبت‌های ارزشمند، اقامه نماز جمعه بوده است.

حجت الاسلام ثابتی با تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی مردم در برابر دشمنان نظام و انقلاب ابراز داشت: امروز میعادگاه نماز جمعه در شهر‌های مختلف عامل اصلی برادری و اتحاد بین ملت بصیر و رشید ایران اسلامی بوده و توطئه های کینه ورزان با حضور و مشارکت مردم در میعاد‌گاه های نماز جمعه خنثی شده و از بین می رود.

وی با بیان این که اولین اقدام پیامبر(ص) بعد از ورود به مدینه اقامه نماز جمعه بود، افزود: نماز جمعه یکی از وظایف اصلی و قطعی حاکم اسلامی بعد از تشکیل حکومت اسلامی است.

امام جمعه فامنین با اشاره به این که حضرت امام خمینی (ره) به دلیل شرایط جسمانی نمی توانستند در جایگاه قرار بگیرند و نماز جمعه را اقامه کنند ادامه داد: این مسئله باعث شد در تهران امام جمعه موقت منصوب کنند.

حجت الاسلام ثابتی همچنین با اعلام اینکه یکی از وظایف امام جمعه معرفی کردن دشمنان داخلی و خارجی کشور و اسلام به مردم است، عنوان کرد: عده ای شبهه ایجاد می کنند که این مسئله وحدت را از بین می برد ولی اگر خطبه های نماز جمعه پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) را خوانده باشند این حرف ها را نمی زنند.

وی اضافه کرد: تریبون نماز جمعه بدون آن که وابسته به جریان خاصی باشد به پیروی از مقام معظم رهبری در مقابل جریان دشمنان نظام و انقلاب و اسلام که ممکن است رنگ و لعاب آن عوض شده باشد، خواهد ایستاد.

امام جمعه فامنین بیان داشت: هر کسی با هر بینشی در نماز جمعه حضور می یابد و از برنامه های آن استفاده می کند.

وی با تاکید بر اینکه درب نماز جمعه به روی تمام افکار باز است، بیان داشت: این آیین وحدت بخش انحصاری نیست و بر محور ولایت استوار است.

حجت الاسلام ثابتی بیان داشت: تریبون نماز جمعه یک رسانه قابل اطمینان است و کذب و دروغ در آن جایگاهی ندارد.