مهدی حسینی وند تدوین گر سریال "بیدار باش" به کارگردانی احمد کاوری درباره حضور در این پروژه به خبرنگار مهر گفت: شخصیت اصلی این سریال فردی است که اتفاقاتی برایش میافتد و آرامآرام و خیلی ظریف نگاهش به دنیا و زندگی عوض میشود. در این سریال ما وارد مقوله دفاع مقدس شدهایم و با شوخیهایش میخندیم و در همان حال حرمت جبهه و نگاه خاص به دفاع مقدس را حفظ کردهایم.
وی افزود: در کنار همه اینها میبینیم که چه ارزشهایی در جبههها و در رزمندهها بودهاست. البته همه اینها با ظرافت، زیرکی و در لفافه به مخاطب ارائه میشود و همین باعث شده جوانی که به دلیل سن کمش فاصله 10 تا بیست ساله با جنگ دارد و مسایل جنگ و داستانهای او برایش خیلی جذاب نیست، به دلیل فضای شاد و مفرحی که سریال دارد با اشتیاق آن را تماشا کرده و پیامهای آن را دریافت کند.
تدوینگر "بیدار باش" ادامه داد: در این سریال میبینیم برزو (با بازی مجید صالحی) که یک جوان بیهدف است وقتی در فضای جبهه قرار میگیرد و صداقت و ایثار جوانانی را که فقط و فقط برای عشق به وطنشان میجنگند میبیند، آرامآرام به فکر فرو میرود و قدری متحول میشود. در واقع بزرگترین حسن این سریال نمایش تحول شخصیت برزو به آرامی و خیلی ظریف و از حالت شعاری که جوانان از آن گریزان هستند دور است.
حسینیوند انتقال این موضوع که جوانان باید در زندگی هدف داشته و فقط به فکر گذران روزها نبوده و گذر از نقطه آ به ب را هدفمند طی کنند را یکی از اهداف سریال خواند و گفت: من به همه توصیه میکنم بنشینند و این سریال را ببینند به دلیل اینکه از تماشای آن آرامش خوبی به دست میآورند و لبخند بر لبانشان مینشیند.
داستان "بیدارباش" درباره یک گروه نمایشی است که در بحبوحه جنگ مصمم میشوند نمایشی شاد را برای رزمندگان اجرا کنند به همین دلیل عازم مناطق جنگی میشوند، وقایعی که برای این گروه در جبهه روی میدهد 13 قسمت مجموعه ما را تشکیل میدهد.
در این سریال که با نام قبلی "جنگ بازی" به سفارش گروه مجموعههای تلویزیونی شبکه یک ساخته شده، اکبر عبدی ایفاگر نقش سلیمان است و مجید صالحی هم در نقش پسر او ظاهر شده است. به جز این دو بازیگر، هنرمندانی چون رضا ناجی، امیر نوری، عارف لرستانی، امیررضا دلاوری، حسین عابدینی، هادی کاظمی، مهدی صبایی، رابعه اسکویی و ماشاءالله شاهمرادی در نقشهای مختلف ظاهر میشوند.
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