کشفیات مواد مخدر در خراسان رضوی 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اعلام این خبر گفت: عزم پلیس، دستگاههای قضایی و امنیتی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر جدی است.

وی افزود: این استان به دلیل همجواری با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا همواره با چالش هایی در زمینه قاچاق این مواد مواجه بوده و همین موضوع عزم ما را در زمینه مقابله با قاچاقچیان صدچندان کرده است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: برخورد قاطع دستگاه قضایی استان و اقدامات مطلوب پلیس و دستگاههای امنیتی و همچنین برخورد با سران قاچاق و باندها باعث شده که به دستاوردهای مطلوبی در این حوزه دست یابیم.

وی بیان کرد: اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در سطح جامعه و آگاهی بخشیدن به مردم درباره مضرات اعتیاد به مواد مخدر باید به صورت جدی در دستور کار شورا قرار داشته باشد.

صلاحی در ادامه با تاکید بر ایجاد اشتغال و زمینه مناسب برای بازگرداندن افرادی که از دامن اعتیاد رها شده اند به جامعه، گفت: مهارت آموزی به این افراد باعث خواهد شد که مجددا گرفتار اعتیاد نشوند.

گفتنی است در ادامه جلسه سردار بهمن امیری مقدم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گزارشی از عملکرد این شورا در طول چهار ماه گذشته ارائه کرد.