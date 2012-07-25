تکمیل طرح پیاده راه سازی محدوده بازار تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه بازدید از پروژ پیاده راه سازی محدوده بازار تهران با بیان این مطلب اظهار کرد : محدوده منطقه 12 شهردار تهران از محدوده هایی است که ایجاد پیاده راه در آن ضرورت دارد ، چرا که تاریخ و تمدن حدود 230 ساله تهران در این محدوده شکل گرفته است و اماکنی مانند دارالفنون، شمس العماره، موزه گلستان ، مسجد ارگ و... همه و همه در این محدوده واقع شده اند.

وی افزود: تا چند سال پیش محدوده بازار تهران هویت خود را از دست داده بود، چون در لابه لای حجم انبوه تردد خودروهای شخصی، موتورسیکلت ها، تاکسی ها ، ترافیک سنگین ، آلودگی هوا و آلودگی صوتی هیچ یک جاذبه ها و اماکن تاریخی این محدوده به چشم نمی آمد. تمام این مسائل سبب شد که پیاده راه سازی در محدوده اطراف بازار با جدیت آغاز شود و با همکاری خوب کسبه و اصناف گسترش یابد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: براساس طرح پیاده راه سازی محدوده اطراف بازار، پیاده راه سازی حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و خیابان های ناصر خسرو، پانزده خرداد(از خیابان سیروس تا گلوبندک) ، باب همایون و صور اسرافیل قرار گرفت که تاکنون بخش عمده ای از این طرح اجرایی شده و تا پایان سال طرح پیاده راه سازی محدوده اطراف بازار تکمیل خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه بازدید امروز از محدوده بازار برای بررسی و مشاهده روند احداث پیاده راه سازی در این محدوده بوده است گفت: همان طور که قبلا به شهروندان وعده داده بودیم ، قطارهای چرخ لاستیکی نیز وارد محدوده بازار شده اند تا نسبت به جابه جایی شهروندان در این محدوده که ورود وسایل نقلیه درآن ممنوع است، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در مجموع 5 قطار چرخ لاستیکی در محدوده بازار مستقر خواهند شد گفت: تاکنون 2 قطار چرخ لاستیکی در محدوده بازار خدمات رسانی به شهروندان را آغاز کرده اند و طی هفته آتی 3 قطار دیگر نیز در این محدوده مستقر خواهند شد.

تشکری ادامه داد: همچنین برای فاضی پارک در محدوده بازار نیز تصمیم گیری هایی شده که بر این اساس در تلاشیم تا تعدادی پارکینگ مکانیزه در ضلع شرق پایانه قورخانه ایجاد شود و فضای پارک کافی در محدوده بازار وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به جابه جایی حجم انبوه مسافران از طریق پایانه قورخانه و ایده آل نبودن شرایط این پایانه ، مقرر شد تا نسبت به بازسازی و مناسب سازی پایانه (آسفالت مجدد، بازسازی سکوها، تامین روشنایی مناسب، احداث سرویس های بهداشتی مناسب، تعویش تجهیزات و علایم ترافیکی و ...) اقدام شود.