تابستان و هراس آتش سوزی جنگلهای لرستان/ آماده باش اکیپهای اطفاء حریق

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند.

این در حالیست که در سال گذشته علاوه بر جنگلها و مراتع استان که تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی هستند، مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت محیط زیست لرستان نیز از گزند آتش سوزیها در امان نماندند.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمده حریق های صورت گرفته در استان توسط عوامل انسانی ایجاد می شود، تصریح کرد: بخشی از این حریق ها توسط گردشگرانی که به طبیعت می روند و آتش روشن می کنند ولی این آتش را خاموش نمی کنند صورت می گیرد.

علیرضا احمدوند همچنین بخش دیگر حریق ها را ناشی از موضوع کاه و کلش سوزی کشاورزان دانشت و گفت: به عنوان مثال یکی از آتش سوزیهای عمده ما در سال گذشته در شهرستان پلدختر مربوط به همین موضوع بود که متاسفانه سهل انگاری یک فرد باعث از دست رفتن بخش زیادی از مراتع این شهرستان شد.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در سالجاری برای جلوگیری از حریق در سطح جنگلهای استان بیان داشت: در سالجاری به منظور پیشگیری از وقوع و گسترش آتش در سطح جنگلها و مراتع استان در فصل حریق این اداره کل اقدام به ایجاد حدود هشت هزار و 700 کیلومتر آتش بر کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان ادامه داد: ایجاد این میزان آتش بر در قالب 2900 ساعت کار با اعتباری معادل 348 میلیون ریال در سطح شهرستانهای استان صورت گرفته تا از خسارات جبران ناپذیر آتش سوزی جلوگیری شود.

احمدوند به آماده باش اکیپ های مختلف در سطح شهرستانهای استان برای مقابله با آتش سوزی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا در همه شهرستانها برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل گروههای اطفا حریق در همه شهرستانها بیان داشت: همچنین به منظور مقابله با آتش سوزیهای احتمالی امکانات و تجهیزات لازم در اختیار شهرستانها قرار گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان یادآور شد: در این راستا بر اساس وسعت هر شهرستان بین 15 تا 20 گروه اطفا حریق تشکیل شده است.

حمدوند همچنین به انعقاد قرارداد با نیروهای مردمی از جمله بسیج برای مقابله با آتش سوزیهای احتمالی اشاره و عنوان کرد: این قراردادها بسته شده است تا با مشارکت نیروهای مردمی کار نگهداری و حفاظت و صیانت از جنگلها و مراتع استان به خصوص در زمینه اطفا حریق صورت گیرد.

هر روی معضل آتش سوزیها در زاگرس و استان لرستان نیازمند تدابیر و چاره اندیشی جدی برای حفظ این سرمایه بی بدیل است چرا که هر گونه غفلت در این زمینه موجب از دست رفتن منابع خدادی این سرزمین خواهد شد.

وضعیت آتش سوزیها در استان لرستان و عمق خسارات در این زمینه متاثر از عوامل مختلفی است که هر کدام باید برای رفع مشکل مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

آسیب شناسی در رابطه با آتش سوزیها رخ داده نشان می دهد که زنجیره حفاظت از جنگلها و مراتع در این استان در مقابل آتش سوزی دارای حلقه های مفقوده زیادی است که باید از سوی مسئولان مختلف مورد توجه قرار گیرد.

آموزش و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از آتش سوزیها در سطح مراتع از طرق مختلف اولین حلقه مفقوده این زنجیره است که بارها از سوی مسئولان مختلف مورد تاکید قرار گرفته که به نظر می رسد این امر نیازمند گامهای عملی در این زمینه است.

بسیاری از آتش سوزیهای رخ داده در لرستان به دلیل سهل انگاری و عدم آگاهی مردم بومی منطقه، طبیعت گردان و کشاورزان رخ می دهد به طوریکه آتش زدن کاه و کلش اراضی کشاورزی از جمله مشکلاتی است که جنگلها و مراتع استان را تهدید می کند.

از طرف دیگر تجهیز استان به امکانات اطفا حریق مسئله دیگری است که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. با این حال هنوز مشاهده می شود که با وجود پیگیری رسانه ها هنوز لرستان به عنوان بام طبیعت ایران از وجود بالگرد اطفاء حریق بی بهره است.

به هر روی امید می رود در سالجاری استان لرستان شاهد کاهش تعداد آتش سوزیهای رخ داده در سطح مراتع و جنگلها باشد که این امر نیازمند تعامل و همدلی همه دستگاههای متولی امر و همچنین مشارکت خود مردم است.