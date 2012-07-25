همایش طلایه داران هدایت در شهرستان های خراسان رضوی برگزار شد

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش طلایه داران هدایت در 6 شهرستان قوچان، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام و خواف برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش طلایه داران هدایت اظهار کرد: به رخ کشیدن قدرت نرم تبلیغ دین توسط روحانیت در عالم تشیع، قدرت رسانه و منبر، تبیین سیاست نظام در ابعاد داخلی و خارجی، تبیین نام گذاری شعار سال از اهداف برگزاری همایش طلایه داران هدایت است.

وی با بیان اینکه این همایش با تکیه بر دو موضوع "حمایت از تولید ملی" و "زیارت" برگزار شده است، افزود: یک مبلغ توان و قدرت بالایی در شناساندن معرفت دینی به مخاطبان و فرهنگ سازی در ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی دارد که در این راستا برگزاری گردهمایی طلایه داران می تواند قدرت نرم تبلیغ دین توسط روحانیت را به جهانیان نشان دهد.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در مجموع 2 هزار نفر در سطح استان در گردهمایی طلایه داران هدایت شرکت کردند.

وی تاکید کرد: این همایش قبل از اعزام مبلغان و مبلغات در ماه مبارک رمضان و با هدف و فلسفه آماده سازی برای اعزام صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مبلغان دینی به عنوان سفیران دین اسلام باید به سلاح علم روز مجهز باشند، اظهار کرد: در شرایط امروزی که دشمن در تمام جنبه‌های فرهنگی به مقابله با اسلام برخاسته است، مبلغان باید بتوانند با درایت کامل تمام شبهه‌های موجود را پاسخ دهند.