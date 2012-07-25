به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمحمد خواجه‌ئیان صبح چهارشنبه در نشست توجیهی طرح پزشک خانواده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرشماری از خانواده‌ها برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان‌های استان بوشهر آغاز شده که در گناوه و کنگان به صورت 100 درصد، بوشهر و دشتستان 50 درصد و دشتی 46 درصد اجرا شده است.

وی از ثبت نام 44 نفر پزشک عمومی در طرح پزشک خانواده استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برای اجرای این طرح در استان بوشهر به 150 پزشک نیاز داریم؛ در حالی که در استان بوشهر برای اجرای این طرح با کمبود پزشک روبرو هستیم، ممکن است در دیگر استانها پزشک مازاد برای اجرای طرح وجود داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پیش‌بینی حضور بیش از 450 هزار نفر در استان بوشهر در این طرح خبر داد و افزود: خانواده با قرار گرفتن در قالب پزشک خانواده می‌توانند از خدمات رایگان طرح پزشک خانواده مانند ویزیت، پرستاری و دارو بهره‌مند شوند.

وی به اجرای این طرح از ابتدای مهرماه در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می توانند نقش مهمی در بیان اهداف و برنامه‌های این طرح داشته باشند که امیدواریم همکاری خوبی برای اجرای این طرح کلان داشته باشند.

خواجه‌ئیان طرح پزشک خانواده را طرح بسیار خوبی برای بهبود شاخصه‌های بهداشتی و درمانی عنوان کرد و گفت: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با اجرای این طرح مشکلات بخش سلامت را کم کم مرتفع سازیم.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده باید دارای مدرک حرفه ای پزشکی باشد، افزود: در این طرح هر پزشک به دو هزار و 500 تا سه هزار نفر از افراد تحت پوشش خود خدمات‌رسانی خواهد کرد که می تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات حوزه سلامت داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: همه افرادی که تحت پوشش یکی از بیمه‌ها شامل خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و سلامت ایرانیان باشند، می‌توانند از خدمات پزشک خانواده بهره‌مند شوند.

هزینه اورژانس برای بیماران تصادفی رایگان است



قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست خبری به تفاوت هزینه‌های درمان بیماران اورژانسی در قالب این طرح اشاره کرد و گفت: هزینه درمان بیماران تصادفی تحت پوشش پزشک در اورژانس رایگان است.

محمود جمی اضافه کرد: پزشکان در طرح پزشک خانواده می‌توانند در هر ماه دو و نیم روز به مرخصی بروند که باید در زمان غیبت خود جانشین معرفی کند و پزشک جانشین باید بیماران قبلی پزشک خانواده را تحت درمان قرار دهد.

وی به بیان برخی جزئیات جایگزینی در طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: در این طرح پزشک جایگزین می‌تواند تا دو ماه به جای پزشک خانواده فعالیت کند ولی در صورتی که مدت زمان جایگزینی در این طرح از دو ماه بیشتر شود قرارداد پزشک خانواده لغو می‌شود.

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اگر نسخه بیمار توسط پزشک خانواده، متخصص و فوق تخصص به آزمایشگاه و تصویربرداری طرف قرارداد در قالب نظام ارجاع باشد، 30 درصد هزینه بر عهده فرد است ولی در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد، همه هزینه‌ها بر عهده وی خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه هزینه‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری در خارج از نظام ارجاع به عهده بیمار است، افزود: سطح دو طرح پزشک خانواده شامل خدمات تخصصی سرپایی، بستری، تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک و سطح سه نیز شامل خدمات درمانی و توانبخشی، فوق تخصصی سرپایی و بستری است.