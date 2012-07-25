رشد مطلوبی طی یک سال گذشته در حوزه های مهارتی در زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی صبح چهارشنبه در گفتگو خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع برای حدود 7 میلیون و 500 هزار نفر ساعت، آموزش در مراکز دولتی و غیر دولتی ارایه شده است، افزود: در حال حاضر با نیاز سنجی های صورت گرفته در جامعه حرفه ها و رشته های جدیدی ایجاد شده و کارگاه ها تجهیز شده است.

وی در رابطه با فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته گفت: کسب رتبه برتر در نهضت مهارت آموزی، کسب رتبه اول المپیاد سطح کشور، رشد 300 درصدی در حوزه آموزش های روستایی، کسب رتبه دوم کشوری در بحث رهگیری اشتغال آموزش دیدگان، کسب رتبه چهارم کشور در کمیته آموزش شورای استان، کسب رتبه اول کشوی در آموزش نانوایان، راه اندازی 3 مرکز علمی و کاربردی در استان و صادر شدن بیش از 3 هزار فقره مجوز مشاغل خانگی از جمله فعالیت های صورت گرفته در یکسال گذشته بوده است.

.مدیر کل آموزشی فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: برای نخستین بار در کشور از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجرای تابستانه دوره های آموزشی طرح ملی تربیت مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محور انجام می شود.

صیادی افزود: دوره های آموزشی طرح های تربیت مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ماده 19 و 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقق شعار «هر ایرانی، یک مهارت» برای نخستین بار از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برای آموزش مهارت های علمی به عنوان پایه و اساس جهت توانمند سازی نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآفرین و همچنین ایجاد زمینه های کار آفرینی قبل از ورود به دانشگاه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دوره های آموزشی طرح ملی مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محور را در چند رشته ی مهارتی تدوین و به استان ها ابلاغ کرده است، افزود: این آموزش ها برای دانش آموزان دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و همچنین دیگر نوجوانان و جوانان جویای مهارت از تابستان امسال در رشته هایی چون رباتیک، ساخت زیردریایی، رایانه، انیمیشن و متحرک سازی، طراحی سایت، بورس و تجارت الکترونیک، ماشین هایی با سوخت شیمیایی، تولید قطعات پلاستیک و کامپوزیتی، سازه های ماکارونی، گیوه بافی، عروسک سازی و غیره برگزار می شود.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اینکه در دوره های آموزشی مساله محور، بر خلاف دیگر روش های آموزشی، با هدایت مربی، چند پروژه علمی مشخص به وسیله کارآموز اجرا می شود، ادامه داد: در این دوره ها کار آموز در هنگام انجام کارهای علمی و ارایه پروژه، شایستگی های لازم را به دست می آورد.



وی در رابطه با اهداف این طرح، خاطر نشان کرد: تقویت فرهنگ مهارت آموزی و آماده سازی نیروی کارآینده، بهتر کردن و افزایش مهارت دانش آموزان رشته های نظری، شناسایی نخبگان مهارتی، تربیت نیروی انسانی ماهر برای آینده، هدایت تحصیلی و آمادگی برای به دست آوردن مشاغل آینده، تقویت و تحقق روحیه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان، ایجاد انگیزه لازم برای فراگیری مهارت های پایه و افزایش روحیه رقابت سالم از جمله هدف های اجرای این طرح است.



صیادی با بیان اینکه در شرایط و تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر بخش وسیعی از برنامه ریزی ها را در کشورهای جهان شاهد هستیم، گفت: این برنامه ریزی ها جهت پشت سر گذاشتن شرایط دشوار کاری و کار آفرینی صورت می گیرد.



وی با یادآوری اینکه در اواخر سال جهاد اقتصادی سیاست های کلی کار آفرینی در کشور اعلام شد، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، نقش کارکنان و دست اندرکاران سازمان فنی و حرفه ای کشور را در تحقق برنامه های آموزشی مهارت در جامعه شاهد هستیم که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با تاکید بر اینکه نظام آموزشی، مادر همه برنامه های یک کشور می باشد، خاطر نشان کرد: هرم تحصیلی در جامعه ما به شکلی پیش رفته است که متاسفانه 70 دصد از آن به حوزه نظری و کمتر از 30 درصد به حوزه مهارتی سوق پیدا کرده است بنابراین بخش عظیمی از فارغ التحصیلان کشور با مشکل بی کاری روبرو هستند.



صیادی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته جهت اصلاح این هرم تحصیلی ، افزود: امروزه شاهد هستیم که آموزش های فنی و حرفه ای در راس اصلاحات همه کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار دارد و نقش مهارت را در جامعه به روشنی مشاهده می کنیم.



صیادی ادامه داد: امروز سرمایه هر کشوری با میزان دانش و مهارت آن کشور ارزیابی می شود.