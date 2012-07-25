  1. سیاست
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

فتحی پور خبر داد؛

استقبال دولت از پیشنهاد حذف ارز مسافرتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهاد حذف ارز مسافرتی در جلسه غیر علنی مجلس خبر داد و گفت: وزیران اقتصادی دولت از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با نمایندگان دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاد شد ارز مسافرتی حذف شود و ارز به قیمت مرجع فقط به حج تمتع اختصاص یابد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ارز به قیمت مرجع فقط به کالاهای اساسی داده شود و برای واردات کالاهای لوکس از ارز مرجع استفاده نشود و در صورت تخلف مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود.

فتحی پور خاطر نشان کرد: در خصوص چگونگی اختصاص ارز در کمیسیون اقتصادی نیز طرحی تهیه شده است که به مجلس ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1658227

