اجرای 20 پروژه عمرانی در جمعیت هلال احمر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: این پروژه در جلسه هفته گذشته شورای معاونان و عالی جمعیت هلال احمر کشور در ساری به تصویب رسیده است.



وی اظهار داشت: با اجرایی شدن این پروژه های عمرانی که در طول فعالیت جمعیت هلال احمر مازندران بی سابقه بوده، بسیاری از شاخص ها و استانداردهای این جمعیت در استان به حد واقعی و مطلوب خواهد رسید.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه پنج پایگاه امداد و نجات جاده ای در شهرهای کوهستانی بلده، کجور، کلاردشت، پاسند بهشهر و عباس آباد تنکابن احداث می شود، تصریح کرد: همچنین قرار است 9 انبار امدادی در شهرهای نور، رامسر، خزرآباد ساری، کلاردشت، آمل، کجور، بلده، جویبار، نوشهر و بندپی بابل اجرایی شود.



ولی پور با بیان اینکه دو ساختمان اداری و امدادی در شهرهای نوشهر و جویبار احداث خواهد شد، یادآور شد: سه مجتمع فرهنگی آموزشی امدادی در خزر آباد ساری، فریدونکنار و کلاردشت نیز احداث خواهد شد.



وی با اعلام اینکه یک مرکز فوق تخصصی توانبخشی و درمانی قرار است در استان احداث می شود، افزود: بر اساس شاخص های جمعیت هلال احمر باید 25 پایگاه امدادی در مازندران راه اندازی شود.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه مازندران از استانهایی بوده که از حیث درمانی در مضیقه بوده است، اظهار داشت: دو مرکز درمانی در تنکابن و بهشهر تجهیز خواهد شد.



ولی پور با بیان اینکه ساخت پایگاه امدادی کجور تا یکماه آینده شروع می شود، افزود: در صورت تامین اعتبار، تمامی 20 پروژه عمرانی مصوب در شورای معاونان تا پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری می رسد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه در حوزه جوانان، دو چمن مصنوعی در ساری و آمل احداث می شود، گفت: قرار است یک اردوگاه کشوری جمعیت هلال احمر در استان ایجاد شود.



وی از تجهیز پایگاههای امدادی مازندران به یک دستگاه موتورسیکلت خبر داد و افزود: یک مرکز پشتیبانی امدادی غرب استان راه اندازی می شود.



وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز طرح ملی کاهش غریق از 15 تیرماه در استان خبر داد و گفت: هم اکنون 100 پست امدادی در مناطق ممنوعه و 13 پست امدادی در طرحهای سالمسازی دریا، عملیات نجات هموطنان در ساحل را عهده دار هستند.