مسابقه کتابخوانی ویژه زندانیان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر حسینی افزود: منابع این مسابقه کتابهای "آشتی با خدا" نوشته "اصغر طاهرزاده" و "جاذبه و دافعه" نوشته استاد شهید مرتضی مطهری است.

وی بیان کرد: کتابهای این مسابقه با همکاری اداره کل زندانهای استان در بین زندانیان توزیع می شود و زمان برگزاری این مسابقه از اول ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

حسینی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب با ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: کتابخانه های عمومی با برگزاری چندین مسابقه کتابخوانی وهمچنین برگزاری نماز جماعت و میزگردهای پرسش وپاسخ با حضور روحانی و مبلغ حوزه علمیه قم، این فرصت را برای جوانان و اعضای کتابخانه ها برای بهره برداری از فیوضات این ماه عزیز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه چندین کتاب برتر در ماه مبارک رمضان در کتابخانه های عمومی معرفی می شوند، افزود: عناوین ومولفان این کتابها به وسیله پیامک به همه گروهها و اقشار مردم ارسال خواهد شد و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی می توانند این کتابها را از کتابخانه ها تهیه و مطالعه کنند.