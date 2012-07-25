قرار نیست شورای صنفی اکران تشخیص بدهد چه فیلمی خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پخش و بازاریابی سازمان توسعه سینمایی سوره گفت: اقدامات اخیر شورای صنفی نمایش ادامه روندی است که از آغاز سال شروع شده و همچنان از سوی این شورا دنبال شده است، در حالی که حوزه هنری تلاش میکند بدون حاشیهسازی فعالیتهایش را ادامه دهد، در ماههای اخیر هر اقدامی از سوی حوزه با واکنشی مغرضانه از سمت شورای صنفی همراه شده است.
وی ادامه داد: اقدامات شورای صنفی نمایش خارج از مسئولیتها و وظایف آن است، این شورا موظف است طبق قراردادهایی که به آن میرسد برای اکران فیلمها برنامهریزی کند، قرار نیست هر نهاد و سازمانی که صاحب سینما است درباره برنامههایش با این شورا هماهنگ باشد و نسبت به انتخابهایش توضیح بدهد.
فرجی گفت: سازمان توسعه سینمایی سوره تمایل دارد فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" را در گروه سینمایی استقلال اکران کند و با تهیهکننده و پخشکننده فیلم قرارداد قانونی دارد، شورا با بهانهجویی و در حرکتی غیرقانونی با وجود عقد قرارداد پخشکننده و سینمادار حواله اکران برای فیلم صادر نکرد. صدور بیانیه علیه حوزه و حاشیهسازی درباره انتخاب فیلمها اقدامی است که شورای صنفی و در شکل کلی وزارت ارشاد و اداره کل نظارت و ارزشیابی دنبال میکنند و در نهایت به اختلافات جدید در سینما دامن میزند، مسئلهای که به هیچ وجه مورد قبول حوزه هنری نیست.
وی افزود: شورای صنفی نمایش وظایف مشخصی دارد، جایگاه این شورا در بدنه سینمای ایران تعریف شده و قرار نیست این شورا تشخیص بدهد که چه فیلمی خوب یا بد است، ارائه تحلیل درباره کیفیت فیلمها و عملکرد سازمانها و نهادهای صاحب سینما در انتخاب فیلم از وظایف شورای صنفی نمایش نیست.
مدیر پخش و بازاریابی سازمان توسعه سینمایی سوره گفت: تلاش حوزه هنری استفاده از امکانات این نهاد برای رشد و تعالی سینمای ایران در بخش تولید، توزیع و نمایش است و اکران "کلاه قرمزی و بچه ننه" به عنوان فیلمی برای مخاطب کودک و خانواده در راستای اهداف و سیاستگذاریهای حوزه در حمایت از سینمای کودک است.
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