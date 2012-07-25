به گزارش خبرگزاری مهر، تنها داور قمی حاضر در مسابقات راگبی قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی به عنوان بهترین داور این رقابت ها انتخاب شد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشورمان، مسابقات راگبی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا که با حضور 17 تیم به میزبانی گرگان برگزار شد، با قهرمانی تیم راگبی بانوان فارس (ب) به پایان رسید.



همچنین در شرایطی که تیم‌های راگبی بانوان فارس (الف) و تهران نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند، نرجس شعبانی داور جوان راگبی قم که به دعوت انجمن راگبی فدراسیون انجمن های ورزشی راهی این رقابت ها شده بود، با قضاوت های خوبی که انجام داد به عنوان بهترین داور انتخاب شد.



با پایان رقابت های راگبی انتخابی تیم ملی و در حالی که هاجر جعفری از تیم بانوان قم نیز در بین برترین های این دوره قرار گرفت، روز شانزدهم مردادماه اسامی ملی‌پوشان راگبی مردان اعلام می‌شود و اردوی تیم ملی از اول شهریورماه آغاز خواهد شد.



موفقیت مربیان پایه بسکتبال قم در کلینیک مربیگری این رشته



دو تن از مربیان پایه بسکتبال استان قم در کلینیک مربیگری بسکتبال با حضور مدرس برجسته بسکتبال کشورمان آخرین علوم روز مربیگری این رشته ورزشی را فرا گرفتند.



در دوره‌ای که با عنوان کلینیک مربیگری بسکتبال با حضور مربیان قمی و مربیان بسکتبال از سایر استان های کشور با تدریس مصطفی هاشمی سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران قهرمان آسیا و قهرمان کشورمان برگزار شد، حسین جنابان و رضا تقی زاده دو تن از مربیان جوان بسکتبال قم نیز حضور داشتند.



در این دوره آموزشی که سه روز به طول انجامید، مربیان شرکت کننده با اصول مربیگری در قالب تمرینات صبح و عصر و نحوه برنامه ریزی تمرینات برای تیم ها زیر نظر سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران از آموزش های لازم برخوردار شدند.



برگزاری دوره مربیگری رزمی و شنا ویژه بانوان در قم



دوره تئوری مربیگری ویژه بانوان مربی رشته های رزمی و شنا به همت گروه برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد.



با توجه به علاقه‌ای که بانوان برای رشد و فعالیت بیشتر در ورزش قهرمانی از خود نشان می دهند، گروه برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز در تلاش برای افزایش دانش مربیان رشته های مختلف در طول سال دوره های مختلفی را برگزار می کند که در همین زمینه دوره تئوری مربیگری در بخش بانوان دو رشته رزمی و شنا را برگزار کرد، دوره‌ای که در سطح درجه سه برگزار شد و مربیان موفق به کسب مدرک این دوره شدند.



مربیان فعال در رشته های ورزشی رزمی و شنا قم در بخش بانوان در این دوره حضور یافتند و در حالی که ثبت‌نام شرکت در این دوره از مدت‌ها قبل انجام شده بود، استقبال بسیار خوب مربیان ورزش بانوان قم در هر دو رشته برای حضور در این دوره صورت گرفت.

