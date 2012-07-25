به گزارش خبرنگار مهر، محمد مروتی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت:عملیات احداث مخزن 10 هزار مترمکعبی ذخیره آب شرب و بهداشت شهر اردکان با اعتبار 10 میلیارد ریال از اسفندماه سال 1389 آغاز و هم اکنون با 97 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و انشاالله در نیمه دوم شهریورماه امسال آبگیری و به بهر برداری خواهد رسید.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان اردکان افزود: تاکنون 7 میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات عمرانی شهرستان و استان تامین شده و برای جذب مابقی اعتبار نیز مشکل خاصی وجود ندارد.

مروتی تصریح کرد: با بهره برداری از این مخزن حجم ذخیره آب شرب و بهداشتی شهر اردکان از 25 هزار متر مکعب به 35 هزار مترمکعب افزایش خواهد یافت و میزان ذخیره آب از 24 ساعت به 28 ساعت افزوده می شود.

وی گفت: این مخزن با مساحت 2 هزار و 100 مترمربع شامل دو مخزن 5 هزارمترمکعبی است که قابلیت اتصال به هم را دارد.

مروتی اضافه کرد: این مخزن از بخش های فونداسیون، دیوار، سقف، حوضچه های شستشو و تخلیه، لوله ورودی و خروجی تشکیل یافته است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان اردکان بیان داشت: در ساخت این مخزن از 3 هزار و 300 تن میلگرد آرماتور و 3 هزار مترمکعب بتن استفاده شده و بیش از 30 نفر در ساخت این مخزن مشغول به کار شده اند.