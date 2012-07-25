نادر متالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردکان اظهار داشت: آزمون فنی و حرفه ای با شرکت 480 نفر از کارآموزان روستایی، سیار شهری و کارگاه های ثابت در 32 حرفه برگزار شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان افزود: آزمون در دو بخش برادران و خواهران و در حرفه هایی نظیر قالی بافی، صنایع ساختمانی، آی سی دی ال، پارچه ساز تزیینی، کارآفرینی، سفره آرایی، کیک سازی، رایانه، آشپز مخصوص روز، کاربر اینترنت و رایانه در محیط کار، به کارگیری سنسورها، الگوساز و برش کار لباس زنانه در سه محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام علی(ع) و الزهرا(س) (خواهران) ندامتگاه و صنایع اردکان برگزار شد.

وی تصریح کرد: به کارآموزانی که موفق به اخذ امتیاز لازم در این آزمون شوند گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای اعطا می شود و می توانند از تسهیلات اشتغال زایی برای راه اندازی کارگاه و مغازه بهره مند شوند.