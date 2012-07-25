150هزار نفر در اصفهان در سال گذشته داوطلب اهدای خون بودند/ سالانه 50 هزار پلاسمای خون از اصفهان به اروپا ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حریری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با اهمیت خون اظهار داشت: بیماری های نو پدید در قرن جدید از عوامل اهمیت خون و فرآورده های خونی است و بیماران هموفیلی و تالاسمی از آن دسته بیمارانی هستند که به تزریق خون مستمر نیاز دارند و این بیماران با افزایش سن نیاز به تزریق خون بیشتری دارند.

وی افزود: تاکنون برای خون و فرآورده های خونی هیچ جایگزینی پیدا نشده است.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه حوادث در کمین انسان است، نخستین فوریت در حوادث تزریق خون است.

وی در مورد میزان خون بدن تصریح کرد: هشت درصد وزن بدن (5.5 لیتر) خون است و می توان نیم لیتر از خون بدن را به فرد دیگری اهدا کرد، با توجه به اینکه 10 نوع فرآورده از خون تهیه می شود.

حریری گفت: سالانه در دنیا 93 میلیون خون اهدا و 250 میلیون فرآورده تهیه می شود و در ایران سالیانه دو میلیون خون اهدا و چهار میلیون و 500 هزار واحد فرآورده تولید می شود.

وی در ارتباط با میزان اهدای خون در اصفهان تاکید کرد: در سال گذشته یکصد و 50 هزار نفر داوطلب اهدای خون بودند که یکصد و 16 هزار نفر موفق به اهدای خون شدند و دیگر داوطلبین از اهدای خون معاف شدند.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان افزود: در چهار ماهه سال جاری آمار خونگری در مقایسه با سال گذشته 8.35 افزایش یافته و تولید فرآورده ها در سال جاری نسبت به سال گذشته 16.22 بیشتر شده است.

وی با اشاره به انواع اهدا کنندگان خون اضافه کرد: سه نوع اهدا کننده خون وجود دارد، اهداکنندگان برای نخستین بار، اهداکنندگان با سابقه که به طور منظم خون اهدا نمی کنند و اهدا کنندگان مستمر که در سال حداقل دو مرتبه خون اهدا می نمایند.

حریری ادامه داد: در اروپا بانوان بیش از آقایان خون اهدا می کنند و این در حالی است که در کشور ما میزان اهدای خون در آقایان بسیار بیشتر از بانوان است.

وی در مورد برنامه های جدید سازمان انتقال خون اظهار داشت: نظام هموویژلانس، تولید پلاسمای ضد هاری، پلاکت فرز و خون اشعه دیده از برنامه ها و اقدامات سازمان انتقال خون است.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: از محل صرفه جویی های تزریق پلاسما به بیماران، سالانه حدود 50 هزار پلاسما از تهران به اروپا ارسال و در آنجا داروهای مشتق از پلاسما برای بیماران داخل کشور تولید و به ایران باز می گردد.

وی در مورد پاسخ به درخواست بیمارستان ها برای خون و فرآورده های خونی افزود: درخواست گلبول قرمز تا 98 درصد، پلاسما 100 درصد و پلاکت 65 درصد پاسخ داده می شود.

حریری با اشاره به وضعیت اهدای خون در ماه مبارک رمضان تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان اهدای خون کاهش پیدا می کند و به همین منظور در ماه رمضان سازمان انتقال خون شب ها از ساعت هشت الی 11.30 اقدام به خونگیری از همشهریان می نماید و در لیالی قدر، در گلستان شهدا تیم خونگیری مستقر است و قابل ذکر است که هر ساله در لیالی قدر یک هزار و 500 واحد خون اهدا می شود.

وی در پایان اضافه کرد: استان اصفهان پنجمین استان از نظر اهدای خون در کشور است.

