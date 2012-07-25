اعلام قیمت جدید انواع میوه در بازار/ خرمای تازه جهرم به بازار آمد

حسین مهاجران درگفتگو با مهر درخصوص وضعیت قیمتی میوه در بازار اظهارداشت: به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان است، مجالس کاهش یافته و مردم کمتر میوه خریداری می کنند، لذا چون تقاضا کم شده و عرضه زیاد شده ، قیمت میوه جات کاهش یافته است.

وی در عین حال تصریح کرد: البته قیمت برخی از میوه ها مانند گیلاس سنگون و سولقون بین 6500 تا 7500 تومان است. این فعال بازار میوه و تره بار با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم موز درحدود 1200 تومان است، گفت: با توجه به اینکه قیمت دلار افزایش یافته و طی چند وقت اخیر نیز هرکیلوگرم موز زیر قیمت 1500 تومان به بازار عرضه شده است، همه واردکنندگانی که این میوه را با دلار آزاد وارد کرده اند، متضرر شده اند.

وی با اشاره به اینکه قیمت هرکیلوگرم انبه 3200 تومان است، قیمت هرکارتن 6 تایی آناناس را بین 48000 تا 50000 تومان اعلام کرد.

مهاجران با بیان اینکه تا چندی پیش قیمت هرکیلوگرم پرتقال وارداتی از مصر 2600 تومان و پرتقال وارداتی از ترکیه 1400 تومان بود، گفت: درحال حاضر همه پرتقالهای وارداتی از ترکیه و مصر به دلیل نداشتن خریدار یا زیرقیمت 1000 تومان به فروش می روند و یا در سردخانه ها مانده اند.

به گفته وی، قیمت هرکیلوگرم سیب وارداتی از فرانسه و آفریقا بین 3800 تا 4000 تومان است. رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران قیمت هرکیلوگرم گلابی شاه میوه را بین 6000 تا 6500 تومان اعلام کرد.

مهاجران در خصوص قیمت زردآلو هم گفت: قیمت زردآلو هفته گذشته 3000 تومان بوده و این هفته به 2200 تومان رسیده است.

وی در ادامه درخصوص قیمت سبزیجات گفت: با توجه به اینکه میزان تولید سبزیجات به شرایط آب و هوایی در تابستان رشد کمی و تلفات زیادی دارند، لذا قیمت آنها به طور طبیعی افزایش پیدا می کند به طوریکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم اسفناج 2000 تومان و قیمت هرکیلوگرم جعفری 1500 تومان است.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران درخصوص قیمت انواع خرما در بازار گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی 5000 تومان، قیمت هرکیلوگرم خرمای زاهدی 2500 تومان، قیمت هرکیلوگرم خرمای دشتستانی 2000 تومان و قیمت سایر خرماهای متفرقه بین 2000 تا 2500 تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم خرمای صادراتی پیارم 9000 تومان است، گفت: هم اکنون خرمای تازه خشت جهرم شاخه ای هم به بازار آمده است.