رویکرد نشریات محلی به سمت تجزیه و تحلیل مسائل استان باشد

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک پویندگی و کیفیت بخشی رسانه های محلی استان را در گرو آگاهی و آموزش خبرنگاران دانست و افزود: با توجه به نقش مهم رسانه در جامعه و آثار روانی بالا آن اصحاب رسانه باید صاحب تجزیه و تحلیل مسائل روز اطراف خود باشند که این مهم در سایه وجود خبرنگاران مجرب و آموزش دیده صورت می گیرد.

وی ادامه داد: زیرامتناسب با آشنایی فعالان این عرصه با علم روز رسانه و عرضه آن سطح کیفی و محتوایی نشریات استان نیز تغییر می کند.



مشایخی با بیان اینکه آموزش به روز و مستمر خبرنگاران و فعالان رسانه ای امری حیاتی است، اظهار داشت: در حال حاضر این مهم در دستور کار قرار دارد و در استان دوره های آموزشی در این راستا برگزار شده که با استقبال بسیار خوب وپرشور خبرنگاران مواجه شده است.

وی در خصوص فواید کارگاه های آموزشی خبرنگاری گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی در تولید خبروافزایش قدرت تجزیه وتحلیل خبرنگاران تاثیر به سزایی دارد.



