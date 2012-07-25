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۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

مشایخی:

رویکرد نشریات محلی به سمت تجزیه و تحلیل مسائل استان باشد

رویکرد نشریات محلی به سمت تجزیه و تحلیل مسائل استان باشد

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: سیاست و رویکرد نشریات محلی استان در جهت مطالب تولیدی و تجزیه و تحلیل مسائل استان باشد تا استقبال و رغبت مردم به مطالعه نشریات استان بیشتر از قبل شود.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک پویندگی و کیفیت بخشی رسانه های محلی استان را در گرو آگاهی و آموزش خبرنگاران دانست و افزود: با توجه به نقش مهم رسانه در جامعه و آثار روانی بالا آن اصحاب رسانه باید صاحب تجزیه و تحلیل  مسائل روز اطراف خود باشند که این مهم در سایه وجود خبرنگاران مجرب و آموزش دیده صورت می گیرد.

وی ادامه داد: زیرامتناسب با آشنایی فعالان این عرصه با علم روز رسانه و عرضه آن سطح کیفی و محتوایی نشریات استان نیز تغییر می کند.

 مشایخی با بیان اینکه آموزش به روز و مستمر خبرنگاران و فعالان رسانه ای امری حیاتی است، اظهار داشت: در حال حاضر این مهم در دستور کار قرار دارد و در استان دوره های آموزشی در این راستا برگزار شده که  با استقبال بسیار خوب وپرشور خبرنگاران مواجه شده است.

وی در خصوص فواید کارگاه های آموزشی خبرنگاری گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی در تولید خبروافزایش قدرت تجزیه وتحلیل خبرنگاران تاثیر به سزایی دارد.

 

کد مطلب 1658329

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