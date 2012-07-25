  1. ورزش
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

ایران با پیروزی پرگل مقابل ازبکستان در رده نهم جهان ایستاد

ایران با پیروزی پرگل مقابل ازبکستان در رده نهم جهان ایستاد

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در رقابت‌های جهانی ترکیه با پیروزی پرگل مقابل ازبکستان در رده نهم جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، در ادامه دومین دوره رقابت‌های جهانی فوتبال ناشنوایان، تیم ایران موفق شد ازبکستان را با نتیجه پرگل 8 بر یک شکست دهد تا در رده نهم جهان قرار گیرد.

گل‎های ایران را در این دیدار احمدوند (سه گل)، رجایی (چهار گل) و محبی به ثمر رساندند.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با سه پیروزی مقابل ونزوئلا، یونان و ازبکستان، یک تساوی مقابل اوکراین و تنها یک شکست برابر روسیه به کار خود در این مسابقات پایان داد.

این مسابقات از بیست و ششم تیرماه در شهر آنکارای ترکیه آغاز شده است.

کد مطلب 1658334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها