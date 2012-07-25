ایران با پیروزی پرگل مقابل ازبکستان در رده نهم جهان ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، در ادامه دومین دوره رقابت‌های جهانی فوتبال ناشنوایان، تیم ایران موفق شد ازبکستان را با نتیجه پرگل 8 بر یک شکست دهد تا در رده نهم جهان قرار گیرد.

گل‎های ایران را در این دیدار احمدوند (سه گل)، رجایی (چهار گل) و محبی به ثمر رساندند.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با سه پیروزی مقابل ونزوئلا، یونان و ازبکستان، یک تساوی مقابل اوکراین و تنها یک شکست برابر روسیه به کار خود در این مسابقات پایان داد.

این مسابقات از بیست و ششم تیرماه در شهر آنکارای ترکیه آغاز شده است.