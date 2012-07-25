معرفی 735 طرح توسعه کشاورزی ساری به بانکهای عامل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی نژاد در جلسه توسعه بخش کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به تلاش دولت برای توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: تاکنون 735 طرح توسعه کشاورزی با اشتغال هزار و 441 نفرو بالغ بر 120 میلیارد ریال به بانک های عامل در این شهرستان معرفی و تعداد 97 پرونده مصوب شده در بانک ها به مبلغ سه هزار و 800 میلیون ریال با اشتغال 234 نفر بوده است.

وی افزود: تاکنون هفت جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ساری برگزار و شش جلسه به صورت کارشناسی بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 130میلیارد ریال اعتبار بخش کشاورزی شهرستان ساری است، افزود: تاکنون این جلسات 97 مصوبه داشته است.

مانور نشست گاز کلر در آبفار مازندران



دومین مانور نشت گاز کلر در راستای تداوم، حفظ و اثر بخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و استانداد OHSAS 18001 در انبار مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران برگزار شد.



در این مانور آموزشی رئیس و کارشناس اداره کنترل کیفی شرکت در خصوص نحوه مقابله با خطرات نشت گاز کلر توضیحاتی ارائه کرد.



نماینده شرکت سالم آب به تشریح نحوه کارکرد دستگاههای خنثی ساز گاز کلر،سیستم های هشدار دهنده و چگونگی مقابله در شرایط اضطراری و حساس پرداخت.

جلسه شعر خوانی با موضوع ماه مبارک رمضان



جلسه کانون ادبی مرداد ماه کتابخانه عمومی نوشهر، با موضوع شعرخوانی درباره ماه مبارک رمضان با حضور اکثریت اعضای این کانون تشکیل شد.

شاعران جوان عضو این کانون ادبی در این جلسه علاوه بر شعر خوانی درباره ماه مبارک رمضان و روزه داری، به تحلیل و بررسی طلیعه تجدد در شعرفارسی از کتاب دکتر احمد کریمی حکاک و تاریخ تحلیلی شعر نو پرداختند.

کانون ادبی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، از جمله کانون هایی بوده که به منظور شعرخوانی شاعران جوان در فضای کتابخانه ای برای ترویج کتاب و کتابخانه، مرداد ماه سال گذشته در تمامی کتابخانه های عمومی مازندران راه اندازی شده است .