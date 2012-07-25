صنایع پراکنده در البرز به شهرکهای صنعتی منتقل می شوند

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پراکندگی صنایع در استان البرز گفت: سیاست کلی این اداره جلوگیری از استقرار پراکنده صنایع در استان است و برنامه ریزیها بر این اساس صورت می



وی افزود: در حال حاضر 135 واحد بالقوه آلاینده در استان شناسایی شده اند که با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت برنامه هایی برای کاهش آلایندگی این صنایع پیش بینی شده است.



انصاری با اشاره به روشهای کاهش اثرات آلایندگی گفت: یکی از روشها اصلاح خطوط تولید و دیگری انتقال به حاشیه شهرها و استقرار در شهرکهای صنعتی است که این کار مستلزم جانمایی در ستادهای استان و سپس اقدام به انتقال است.

وی افزود: پس از انتقال و استقرار در شهرکها نیز نظارت بیشتری بر عملکرد و خروجی کارخانه ها صورت می گیرد که این امر در نهایت در کاهش آلودگی هوا موثر است.

انصاری یادآور شد: هم اکنون با تصال خروجی بسیاری از کارخانه ها به مرکز پایش لحظه ای اداره کل، مقدار ذرات معلق و خروجی دودکش کارخانه ها بررسی می شود.



