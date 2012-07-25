به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر چهارشنبه در نشست خبری که جهت اطلاع رسانی برای ضیافت اندیشه در دفتر امام جمعه برگزار شد با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با همت شورای هم اندیشی شهرستان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با حمایت مراکز آموزش عالی برای اولین بار در گناباد جهت دانشجویان و اساتید شهرستان طرح ضیافت اندیشه برگزار می شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح که از خواسته های مقام معظم رهبری است، اسلامی کردن دانشگاهها و مراکز عالی است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ضیافت اندیشه، تقویت و تعمیق معرفت دینی است چون این قشر بیشتر در فضاهای علمی هستند و فرصت لازم برای پرداختن به باورهای دینی را آنطور که باید و شاید را ندارند.

صادقی نسب با بیان اینکه گسترش ارزشها هدف دیگر این طرح است گفت: به مدت 16 روز در ماه مبارک رمضان دانشجویان در جمعی که همه فرهیخته هستند حضور می یابند و همه دست در دست هم یک دوره خودسازی دارند.

وی بیان داشت: هدف سوم این طرح توانمند سازی دانشگاهیان در برابر جریانهای سیاسی و فرقه های مختلف و بالاخره مبارزه با جنگ نرم است.

وی تصریح کرد: به مطالبی در این ضیافت پرداخته می شود که نتیجه آن توانمند سازی دانشجویان و اساتید در مقابله با جنگ نرم است.

صادقی نسب با بیان اینکه اساتید از جایگاه ویژه ای برخوردارند و نقش موثری در تربیت دانشجویان دارند گفت: هم اساتید و هم انشجویان که مدیران آینده کشورند در این ضیافت شرکت دارند.

وی با اشاره به برنامه های این طرح گفت: برنامه های این طرح شامل برگزاری کلاسهایی با حضور اساتید مدعو، برنامه های فرهنگی که شبها برگزار خواهد شد شامل تجوید و مفاهیم قرانی، کرسیهای آزاداندیشی، پرسش و پاسخ، مسابقات فرهنگی و ورزشی و نقد فیلم است.