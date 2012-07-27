  1. دين، حوزه، انديشه
۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

وبر در گفتگو با مهر:

جهان اسلام مرکز ثقل فلسفه در قرون وسطی بود

جهان اسلام مرکز ثقل فلسفه در قرون وسطی بود

مدیر انجمن فیلسوفان آمریکا با اشاره به اینکه بعد از یونان باستان مرکز ثقل فلسفه، غرب نبوده است، گفت: این جهان اسلام و فیلسوفان اسلامی و ایرانی بوده‌اند که مرکز ثقل آرای فلسفی به شمار می رفته‌اند.

دکتر اریک توماس وبر مدیر انجمن فیلسوفان آمریکا و استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در مورد میزان تأثیر فلسفه غرب از فلسفه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: تأثیر و تأثر در فلسفه و حوزه اندیشه امری رایج است.

وی تصریح کرد: در گذشته فلسفه غرب تأثیرات زیادی از فلسفه اسلامی گرفته است. در واقع در گذشته و بعد از یونان باستان مرکز ثقل فلسفه دیگر غرب نبوده است.

وی در ادامه تأکید کرد: این جهان اسلام و فیلسوفان اسلامی و ایرانی بوده‌اند که مرکز ثقل آرای فلسفی به شمار می رفته‌اند.

وبر در ادامه یادآور شد: اگر تاریخ فلسفه را با دقت مورد بررسی قرار دهیم درمی‌یابیم که در دوره جدید، غرب به مرکز ثقل فلسفه تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی در قرون وسطی در عین اینکه متأثر از برخی آرای فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون و ارسطو بودند خود بر فلسفه غرب تأثیر بسزایی گذاشتند.

استاد فلسفه دانشگاه می سی سی پی یادآور شد: غرب در رجعت مجدد خود به فلسفه از آراء و آثار فیلسوفان اسلامی بهره زیادی برده است.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: برخی از آرای بکر فلسفی در تاریخ فلسفه به نام کسی دیگر تمام شده است و این در حالی است که شخص دیگری آنرا مطرح کرده است.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا در پایان یادآور شد: برای نمونه دکارت را مبدع دوگانه ذهن و عین می‌دانند و این در حالی است که پیش از دکارت این ابن سینا بوده که دوگانه ذهن و عین را بیان کرده است.
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کد مطلب 1658353

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