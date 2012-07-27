جهان اسلام مرکز ثقل فلسفه در قرون وسطی بود

دکتر اریک توماس وبر مدیر انجمن فیلسوفان آمریکا و استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه میسیسیپی در مورد میزان تأثیر فلسفه غرب از فلسفه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: تأثیر و تأثر در فلسفه و حوزه اندیشه امری رایج است.
وی تصریح کرد: در گذشته فلسفه غرب تأثیرات زیادی از فلسفه اسلامی گرفته است. در واقع در گذشته و بعد از یونان باستان مرکز ثقل فلسفه دیگر غرب نبوده است.
وی در ادامه تأکید کرد: این جهان اسلام و فیلسوفان اسلامی و ایرانی بودهاند که مرکز ثقل آرای فلسفی به شمار می رفتهاند.
وبر در ادامه یادآور شد: اگر تاریخ فلسفه را با دقت مورد بررسی قرار دهیم درمییابیم که در دوره جدید، غرب به مرکز ثقل فلسفه تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی در قرون وسطی در عین اینکه متأثر از برخی آرای فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون و ارسطو بودند خود بر فلسفه غرب تأثیر بسزایی گذاشتند.
استاد فلسفه دانشگاه می سی سی پی یادآور شد: غرب در رجعت مجدد خود به فلسفه از آراء و آثار فیلسوفان اسلامی بهره زیادی برده است.
مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازهانگاری" در ادامه گفت: برخی از آرای بکر فلسفی در تاریخ فلسفه به نام کسی دیگر تمام شده است و این در حالی است که شخص دیگری آنرا مطرح کرده است.
مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا در پایان یادآور شد: برای نمونه دکارت را مبدع دوگانه ذهن و عین میدانند و این در حالی است که پیش از دکارت این ابن سینا بوده که دوگانه ذهن و عین را بیان کرده است.
........
گفتگو از جواد حیراننیا
نظر شما