پلمپ سه واحد آلاینده صنعتی در شهرک صنعتی سلفچگان

به گزارش خبرگزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش ضمن خدمت جنگ نرم ویژه پرسنل جمعیت هلال احمر استان قم طی 2 روز در مرکز آموزش علمی – کاربردی برگزار شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در مراسم افتتاحیه این دوره گفت : مقابله با قدرت نرم دشمنان و حرکت در این مسیر نیازمند آشنایی با ادبیات و جنبه های مختلف این نوع جنگ می باشد.



خلیل الله سائلی گفت: این راه جدیدترین و پیچیده ترین راهبردی است که دشمنان اسلام آن را عنوان نمودند وهر روز با ابعاد جدیدی از این نوع روبرو می‌شویم.



وی افزود: بالاترین رسالت ما در برخورد با توطئه‌های دشمنان اطاعت کامل از ولی امر فقیه - حفظ ایمان و تقویت بصیرت است.



سائلی هدف از اجرای این برنامه را آگاهی در مورد روش‌های جنگ نرم و راههای مقابله با آن دانست.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر رئوس مطالب ارائه شده را رسانه‌ها و جنگ - کنوانسیونها - سازمان های بین المللی در جنگ نرم - جنگ نرم از نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری - هویت شناسی و روش شناسایی جنگ نرم برشمرد.



قم یکی از نخستین استان‌های کشور در زمینه کیفیت ارتباط تلفن همراه



عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قم افزایش BTSهای تلفن همراه در استان قم را در جهت افزایش کیفیت ارتباط و حذف نقاط کور تلفن‌های همراه عنوان کرد و گفت: راه اندازی سایت BTS تلفن همراه در روستای میم نیز در جهت افزایش رضایتمندی روستائیان گرامی انجام شده است.



محمد حاج عینی با بیان اینکه هم اکنون 339 سایت BTS تلفن همراه در استان قم دایر است، استان قم را یکی از نخستین استان‌های کشور در زمینه کیفیت ارتباطی برتر در زمینه تلفن همراه عنوان کرد.



وی به ضریب نفوذ تلفن همراه در قم اشاره کرد و گفت: این فاکتور مهم در سال گذشته 75 درصد بود که با حدود 3 درصد افزایش هم اکنون حدود 78 درصد است و استان قم از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه در حال حاضر حائز رتبه ممتاز کشوری است.



روستاهای هدف گردشگری قم تابلودار می‌شوند



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از تهیه و نصب تابلوهای راهنما در روستاهای هدف گردشگری این استان خبر داد.



علیرضا ارجمندی با اشاره به اهمیت متنوع سازی شاخه‌های مختلف گردشگری در استان، معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های طبیعی استان به گردشگران را از الویت‌های این اداره کل برشمرد و گفت: در جلسه اخیر کمیته گردشگری روستایی و طبیعت گردی مقرر شد با همکاری بخشداری و دهیاری‌های روستاهای هدف گردشگری قم، جاذبه های گردشگری، مذهبی، فرهنگی و تاریخی این روستاها توسط تابلوهای راهنما به گردشگران معرفی می شوند.



وی با اشاره به ضرورت رونق طبیعت گردی در استان قم گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان در این بخش، برنامه ریزی مناسب و تعامل جوامع محلی با سازمان های ذی ربط می‌تواند موجب توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر شود.



پلمپ سه واحد آلاینده صنعتی در شهرک صنعتی سلفچگان



اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم اعلام کرد: دو واحد تولید قیر و یک واحد فراوری روغن موتور واقع در شهرک صنعتی سلفچگان پلمپ شد.



موسوی، فرمانده یگان حفاظت و پایش محیط زیست قم در مورد علت پلمپ این واحدها گفت: به دنبال شکایت مردمی از واحدهای مزبور مبنی بر آلوده سازی هوا و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست قم جهت بازدید و بررسی به منطقه اعزام شدند که پس از بررسی های همه جانبه، آلایندگی واحد های فوق مورد تأیید قرار گرفت.



وی افزود: در جهت رفع آلودگی زیست محیطی اخطاریه هایی به این واحدها داده شد که هیچ گونه اقدامی از سوی واحدهای فوق الذکر در این زمینه صورت نگرفت لذا اقدام قضایی برای تعطیلی واحدها در دستور کار قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی و صدور رای، ماموران یگان حفاظت درمعیت نماینده حقوقی و مامورین پاسگاه سلفچگان به این واحد های تولید قیر و واحد فرآوری روغن موتور مراجعه و نسبت به پلمپ آنها اقدام نمودند.



موسوی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت سلامت عمومی و تاکید قانونگذار بر آن و ضرورت رعایت استاندارد های زیست محیطی از ادامه فعالیت همه واحد های آلاینده جلوگیری به عمل خواهد آمد.



وبلاگ‌های برتر تیرماه حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شدند



دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران وبلاگ‌های برتر تیرماه حوزه‌های علمیه خواهران را معرفی کرد.

محمدتقی جلیلی مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: آمار تیرماه سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران نشانگر 867 هزار و 239 بازدید از وبلاگ‌های حوزه‌های علمیه خواهران است.



وی با اشاره به اینکه در تیرماه 2هزار و 300 مطلب در 197 وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران بارگزاری شده است، افزود: از میان این مطالب 500 مطلب به عنوان مطلب منتخب در سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شدند.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به انتخاب وبلاگ‌های برتر حوزه‌های علمیه خواهران در تیرماه اظهار کرد: این وبلاگ‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله بازدید وبلاگ، تعداد مطالب ارسالی، تعداد مطالب منتخب شده، نظرات نویسنده و نظرات ارسالی روی وبلاگ، برگزاری طرح‌ها،‌ همایش‌ها و مسابقات و میزان مشارکت در طرح‌ها و مسابقات برگزارشده انتخاب شدند.



وی با اشاره به اینکه برخی از وبلاگ‌ها در ماه‌های متوالی امتیازهای برتر را کسب کردند، افزود: این وبلاگ‌ها شامل وبلاگ مدرسه علمیه الزهرا(س) نصر تهران ، الزهرا(س) گلدشت، معصومیه(س) قم(سفیر صبا)، صبیحه (از استان یزد)، حوزه و تبلیغ در فضای وب(از استان اصفهان) و بی‌بهانه‌ها(از استان تهران) می‌شوند.



جلیلی افزود: پس از این وبلاگ‌ها، در تیرماه در میان وبلاگ‌های مدارس علمیه، وبلاگ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه(س) تهران، مدرسه علمیه حضرت زینب(س) یزد و مرکز تخصصی فقه و اصول قبای تهران رتبه‌های برتر را کسب کردند.



وی با اشاره به وبلاگ‌هایی که از سوی طلاب مدیریت می‌شوند، یادآور شد: از میان این وبلاگ‌ها، وبلاگ تفاحه الفردوس (از استان اصفهان)، ترنم گل (از استان گلستان) و ذره و آفتاب (از استان یزد) عناوین برتر را کسب کردند.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: از میان وبلاگ‌های مربوط به مدیریت‌های استانی نیز وبلاگ‌های مربوط به مدیریت استانی زنجان،‌ مدیریت استانی کهگیلویه و بویر احمد و مدیریت استانی کردستان رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند.

