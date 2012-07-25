به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد مقام معظم رهبری از طریق مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اقدام به برگزاری دوره معرفت‌افزایی در قالب طرح ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان ویژه اعضای هیئت علمی می‌کند.

این طرح با توجه به نقش محوری اعضای هیئت علمی در ایجاد دانشگاه تمدن ساز اسلامی و فرمایشات موکد مقام معظم ولایت در زمینه نقش فرهنگی و تربیتی استادان و لزوم بهسازی علمی و معنوی این قشر فرهیخته، با حضور 200 نفز از اعضای هیئت علمی دانشگاه به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این طرح از هفتم تا 12 مردادماه امسال است.

مراسم کلنگ‌زنی بزرگترین درمانگاه تخصصی (پلی کلینیک) غرب استان اصفهان

مراسم کلنگ زنی بزرگترین درمانگاه تخصصی (پلی کلینیک) غرب استان اصفهان با حضور مسئولان در بیمارستان شهید رجایی فریدن برگزار شد.

در این مراسم مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدن طی سخنانی ضمن ارائه آمار و ارقام پروژه‌های افتتاح شده و در حال اجرای این شبکه، ابراز امیدواری کرد که با کمک و مساعدت مسئولان دانشگاه و شهرستان، این درمانگاه تخصصی که بسیاری از مشکلات شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و شهرستان های همجوار را هموار می‌کند، تا پایان سال 91 ساخته شود.