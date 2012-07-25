اوباما محبوب تر از رامنی/ رامنی کاربلدتر از اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس نظرسنجی گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی اکثریت مردم آمریکا معتقد هستند میت رامنی در حل مشکلات اساسی آمریکا، به خصوص مشکلات اقتصادی، از باراک اوباما تواناتر است. هر چند آمریکایی ها اوباما را از نظر شخصیتی دوست داشتنی تر از رامنی می بینند.

به اعتقاد آمریکایی ها، رامنی در چهار مشکل مطرح شده، از کل شش مشکل مطرح شده در این نظر سنجی تواناتر از رئیس جمهور کنونی آمریکا است. این مسائل بیشتر مسائل اقتصادی هستند که شامل کسری بودجه دولت فدرال، اقتصاد، اشتغال زایی، و مالیات می شوند.

دو گزینه مطرح شده دیگر برای سنجش عملکرد اوباما و رامنی به وسیله آمریکایی ها مسئله خدمات درمانی و سیاست خارجی آمریکا است.

در مسئله خدمات درمانی آمریکایی ها، اوباما و رامنی را برابر می بینند، اما در سیاست خارجی اوباما از رامنی پیش است.

اختلاف اوباما رامنی موضوعات 19+،رامنی 36 55 کسری بودجه 19+،رامنی 41 51 اقتصاد 6+، رامنی 44 50 اشتغال زایی 4+، رامنی 45 49 مالیات مساوی 47 47 خدمات درمانی 12+،اوباما 52 40 سیاست خارجی ویژگی ها 30+،اوباما 60 30 دوست داشتنی 11+،اوباما 50 39 فهم مشکلات 8+، اوباما 47 39 قابل اعتماد 5+، اوباما 41 46 انجام کارها

از سوی دیگر آمریکایی ها اوباما را نسبت به رامنی دوست داشتنی تر، صادق تر، و قابل اعتماد تر می بینند و معتقد هستند اوباما مشکلات آمریکایی ها را بهتر از رامنی درک می کند.

به نوشته گالوپ، اینکه آمریکایی ها رامنی را در حل مشکلات اقتصادی تواناتر از اوباما می بینند ناشی از دید منفی مردم آمریکا نسبت به عملکرد اقتصادی اوباما و سابقه اقتصادی موفق رامنی است.

همچنین گالوپ می افزاید مردم آمریکا نسبت به بهبود شرایط اقتصادی دید منفی دارند و این دید منفی در سنجش عملکرد اقتصادی اوباما توسط مردم آمریکا نیز مشهود است.

هرچند اوباما تلاش کرد با انتقاد از سابقه اقتصادی-تجاری رامنی در بین کپیتل به نامزد جمهوریخواهان ضربه بزند، اما این تلاش اوباما شکست خورد و نتیجه عکس داد و آمریکایی ها سابقه اقتصادی-تجاری رامنی را یک نکته مثبت برای کارنامه رامنی می بینند.

سابقه اقتصادی رامنی، باعث می شود او تصمیمات خوبی بگیرد یا تصمیمات بدی؟ تصمیمات بد تصمیمات خوب 29 63 همه آمریکایی ها 4 92 جمهوری خواهان 26 63 مستقل ها 57 34 دموکرات ها

بر اساس نظرسنجی گالوپ/یو اس ای تودی 63 درصد آمریکایی ها معتقد هستند سابقه اقتصادی رامنی به وی کمک خواهد کرد تا برای اقتصاد آمریکا تصمیمهای به جایی اتخاذ کند. اکثریت مستقل ها هم سابقه اقتصادی رامنی را در حل مشکلات اقتصادی آمریکا را مفید می بینند.

گالوپ می نویسد هر چند رامنی در چشم آمریکایی ها توانایی بیشتری در حل مشکلات اقتصادی دارد، اما عدم محبوبیت وی پاشنه آشیل وی محسوب می شود.

گالوپ می افزاید نظر رای دهندگان آمریکایی قابل تغییر است و نامزدهای انتخابات 2012 می تواند در سخنرانی مجمع ملی حزبشان که در آن به صورت رسمی به عنوان نامزد حزب خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی می شوند و همچنین مناظرات انتخاباتی پیش رو دید مردم آمریکا را نسبت به خود و عملکردشان تغییر دهند.