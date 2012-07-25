سیدمراد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان در سال 1390 با اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح هزار و 143هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان مقام اول را به خود اختصاص داد.
سید مراد پژمان افزود: این سطح 44 درصد از سطح تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت فشار در سال 1390 کل استان است.
وی عنوان کرد: سطح آبیاری نوین اجرا شده در کل استان در سال قبل حدود 2600 هکتار است.
پژمان اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گنبد کاووس با 7 مشاور واجد شرایط جهت انجام مطالعات این سیستم قرارداد داشته است.
گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
نظر شما