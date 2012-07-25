۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

پژمان:

پنج هزار هکتار از اراضی گنبدکاووس به آبیاری نوین تجهیز می‌شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گنبد کاووس گفت: در صورت فراهم بودن شرایط از جمله اعتبار، سطح آبیاری نوین به بهره برداری رسیده در شهرستان به بالغ بر پنج هزار هکتار (بیش از چهار برابر سطح اجرایی سال گذشته) خواهد رسید.

سیدمراد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  این شهرستان در سال 1390 با اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح هزار و  143هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان مقام اول را به خود اختصاص داد.

سید مراد پژمان افزود: این سطح 44 درصد از سطح تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت فشار در سال 1390 کل استان است.

وی عنوان کرد: سطح آبیاری نوین اجرا شده در کل استان در سال قبل  حدود 2600 هکتار است.

پژمان اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گنبد کاووس با 7 مشاور واجد شرایط جهت انجام مطالعات این سیستم قرارداد داشته است.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
 

