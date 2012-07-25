  1. ورزش
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

تدابیر ویژه برای برگزاری مطلوب المپیک/ ترافیک معضل اصلی لندن

تدابیر ویژه برای برگزاری مطلوب المپیک/ ترافیک معضل اصلی لندن

در فاصله دو روز مانده تا برگزاری مراسم افتتاحیه سی‌امین دوره بازی‌های المپیک، فضای شهر لندن هنوز به طور کامل رنگ و بوی این رویداد بزرگ را به خود نگرفته اما مراکزی که با این اتفاق در ارتباط مستقیم هستند بدون وقفه و با نظم خاصی کارها را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسئولان برگزاری سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تدابیر ویژه‌ای را برای هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد بزرگ اندیشیده‌اند. شروع این برنامه ریزی از فرودگاه "هیترو" آغاز می‌شود که گروه‌های متعدد ورزشکاران و گروه‌های خبری وارد می‌شوند و از طریق داوطلبین راهنما به راهروهای ویژه‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده است راهنمایی می‌شود.

امروز چهارشنبه که گروه خبرنگاران و عکاسان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک وارد این فرودگاه شدند، گروه‌های مختلفی از کشورهای سنگال، ژاپن، چین و ... نیز وارد فرودگاه "هیترو" شدند و مورد استقبال مسئولان برگزاری این بازی‌ها قرار گرفتند. راهروهای ویژه‌ای برای عبور آسان خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی در نظر گرفته شده که آنها خیلی راحت و بدون سختی خاصی از فرودگاه خارج می‌شوند.

خیابان‌های لندن روزهای شلوغ و پردردسری را سپری می‌کند و برای جابه‌جایی در این خیابان‌ها باید دقایق زیادی را در صف طولانی ترافیک بمانید. این ترافیک در حالی آزاردهنده است که مسئولان برگزاری این بازی‌ها خط مخصوص المپیک را در برخی خیابان‌های لندن ایجاد کرده‌اند. 

کد مطلب 1658366

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