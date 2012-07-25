شهروز عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 90 درصد بازنشستگان از بیمه تکمیلی استفاده می کنند و آن هایی که از خدمات این بیمه بهره مند نیستند از بیمه همسرانشان استفاده می کنند.

وی افزود: بیمه تکمیلی (آتیه سازان حافظ ) براساس قرارداد عمل می کند و درصدی از حقوق بازنشستگان بابت این بیمه کسر می شود.

مدیر سازمان بازنشستگی استان اصفهان گفت: برای انصراف از بیمه تکمیلی و یا برقراری آن، بازنشستگان در سه ماهه آغاز سال فرصت دارند، درخواست خود را در این زمینه به سازمان محل خدمت خود ارائه دهند.

وی با اشاره به تورهای سیاحتی-زیارتی تاکید کرد: دو شرکت ایرانگردی و جهانگردی و پرشین گلف متولی ارائه خدمات سیاحتی-زیارتی به بازنشستگان هستند.

عبادی گفت: شرکت ایرانگردی و جهانگردی علاوه بر ارائه خدمات سیاحتی - زیارتی، تخفیف اقامت در هتل دارد و بازنشستگان از طریق سایت این شرکت می توانند هتل مورد نظر خود را رزرو کنند.

وی در خصوص خدمات سازمان بازنشستگی تصریح کرد: بسیاری از خدمات سازمان بازنشستگی (صدور کارت منزلت، دریافت حکم بازنشستگی و...) به صورت الکترونیکی انجام می شود و در مورد صدور کارت، پس از اسکن کارت برای بازنشسته ارسال می گردد.