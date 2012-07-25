طرح ضیافت اندیشه با رویکرد تربیتی در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری ظهر چهارشنبه در جلسه ای که به مناسبت اطلاع رسانی جهت طرح ضیافت اندیشه دانشجویان و اساتید گناباد در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه جهت دانشجویان و اساتید گناباد برای اولین بار و به مدت 16 روز با برنامه های آموزشی با رویکرد تربیتی برگزار می شود.

وی افزود: دانشجویانی که در این طرح شرکت کنند 4 واحد از دروس معارف خود یعنی اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی و یا آیین زندگی را پاس خواهند کرد.

وی ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، دانشجویان افسران جبهه جنگ نرم هستند.

باقری تصریح کرد: ضیافت دانشجویی چون در ماه مبارک رمضان است رویکردی قرآنی دارد و در دو گروه دانشجویی و اساتید برگزار می شود.

قائم مقام طرح ضیافت اندیشه در گناباد بیان داشت: تعداد 350 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گناباد در ضیافت اندیشه شهرستان شرکت خواهند کرد.

باقری گفت: این طرح در روز 6 ماه مبارک رمضان افتتاح و تا 21 ماه رمضان به طول خواهد انجامید و 14 روز کلاسها و آموزش، یک روز افتتاحیه و یکروز اختتامیه که در مجموع 16 روز می شود، طول خواهد کشید.

وی بیان داشت: در این طرح برنامه هایی شامل لیالی قدر، شبی با شهدا، شب شعر، کافه ضیافت که هر شب برگزار می شود، نمایش سه فیلم قلاده طلا، شور شیرین و روزهای زندگی، نقد فیلم با دعوت از چهره های شاخص سیما، حلقه های معرفت، کرسیهای آزاد اندیشی، فعالیتها و مسابقات فرهنگی و ورزشی و جشنواره وبلاگ نویسی اجرا خواهد شد.

باقری گفت: طرح ضیافت اندیشه در 100 مرکز دانشگاهی انجام می شود و سومین سال است که این طرح در دانشگاههای کشور برگزار می شود.

قائم مقام طرح ضیافت اندیشه در گناباد تصریح کرد: طرح ضیافت اندیشه با حمایت دفتر نهاد مقام معظم رهبری و با اجرای وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.

باقری بیان داشت: در این طرح روزانه 6 ساعت آموزش به دانشجویان داده می شود و از یک ساعت مانده به افطار تا سحر دانشجو فعالیتهای فرهنگی دارد و در تمام این 16 روز دانشجو در این طرح حضور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: 80 درصد اساتید مدعو در طرح ضیافت اندیشه از خارج شهرستان حضور خواهند داشت.

معاون رسانه و اطلاع رسانی ضیافت اندیشه در گناباد نیز گفت: این طرح در شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار و گناباد برگزار می شود که این موقعیت خوبی برای گناباد محسوب می شود.

سید علی سده ای با بیان اینکه بحث خبری این طرح بسیار مهم است از خبرنگاران شهرستان خواست تا نهایت همکاری را در انعکاس اخبار و اطلاع رسانی از این طرح داشته باشند.