۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

آخوندزاده در گفتگو با مهر:

معضل عدم درمان موثر درد ناشی از بیماری سرطان همچنان پابرجاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: نویسنده کتاب "درد در سرطان با رویکرد پرستاری" گفت: متاسفانه هنوز تسکین موفق درد ناشی از سرطان یکی از مسایل بزرگ سیستم درمان است و با وجود پیشرفت های اخیر در علوم پزشکی، معضل عدم درمان موثر درد همچنان پابرجاست.

کبری آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرطان از معضلات بزرگ بهداشتی عصر حاضر است و بیماران سرطانی مشکلات متعددی را چه از نظر روحی و چه جسمی تجربه می‌کنند که از جمله مهمترین مشکلات، درد است.

وی بیان داشت:  درد در بیماران سرطانی یک پدیده چند بعدی است که با تاثیر بر ابعاد مختلف زندگی فرد، کیفیت و شاید کمیت زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نویسنده کتاب "درد در سرطان با رویکرد پرستاری" ادامه داد: نکته امیدوار کننده این است که اگرچه در حال حاضر تسکین درد بیماران در کشور از  وضعیت ایده‌آل فاصله دارد و تحقیقات داخلی موجود در زمینه درد و به ویژه درد سرطان محدود است، اما انتظار می‌رود که در سال‌های اخیر با تاسیس مراکز و موسس‌ها و انجمن‌های تخصصی مرتبط با درد  یا سرطان و تلاش‌ها و حمایت‌های این بخش‌ها در روند تحقیق و درمان درد شاهد مطالعات بیشتر و درمان‌های موثرتر در این زمینه باشیم. 

وی افزود: از آنجایی که تسکین درد و ناراحتی بیماران از وظایف عمده کارکنان سیستم درمان از جمله پرستاران است، لازم است که این گروه آموزش مورد نیاز را در این زمینه دیده باشند و همچنین منابع اطلاعاتی کافی را برای ارتقاء معلومات خود در دسترس داشته باشند.

آخوندزاده تاکید کرد: کتاب حاضر با هدف ارائه اطلاعات مورد نیاز کارکنان سیستم بهداشت و درمان به ویژه پرستاران به تبیین درد و عوامل مرتبط با آن به طور کلی  و درد در بیماران سرطانی به طور اختصاصی پرداخته است که امید است در این زمینه موثر واقع شود.

