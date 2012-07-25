دستگیری کلاهبردار اینترنتی در فارس/ قاچاقچیان مسافرنما در دام پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فارس نسبت به سو استفاده افراد سود جو از عدم آگاهی برخی افراد در فضای مجازی و هوشیاری در استفاده از اینترنت بانک هشدار داد.

سرهنگ سیدموسی حسینی اظهار کرد: برخی افراد سواستفاده گر در کافی نتها و .... در کمین شهروندان هستند و با سرقت رمز عبورها و شماره حسابهای اینرنتی مردم، اقدام به برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی می کنند که باعث بروز مشکلات فراونی برای شاکیان اینگونه پرونده ها می شود.

وی ضمن اشاره به دستگیری یکی از افرادی که با سوء استفاده از اعتماد یکی از شهروندان در شیراز اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شاکی پرونده کرده بود، گفت: فردی به نام "الف –م" با مراجعه به شعبه 17 دادیاری دادسرای شیراز مدعی برداشت مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب شخصی خود شده و با طرح شکایت خواستار پیگیری آن توسط مراجع ذی ربط شد.

رئیس پلیس فتای فارس ادامه داد: شاکی پرونده با ارائه مرجوعه ای به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خواستار پیگیری پرونده خود شد.

سرهنگ حسینی بیان کرد: با توجه اطلاعات موجود در پرونده، تحقیقات پلیس برای دستگیری متهم یا متهمان آغاز شد و در بررسیهای اولیه مشخص شد مبالغ برداشت شده از حساب شاکی بابت خرید کارت شارژ، پرداخت قبوض آب و گاز و همچنین در دو مرحله انتقال وجه به حساب دیگری بوده است.

رئیس پلیس فتای فارس افزود: با استفاده از شیوه های تخصصی و تلاش کارشناسان فضای تبادل اطلاعات مشخص شد برداشتها مربوط به یکی از کافی نتهای سطح شهر شیراز است از این رو مالک کافی نت به همراه افرادی که در آن محل مشغول به کار بودند احضار و پیرامون موضوع از این افراد تحقیقات فنی بعمل آمد.

سرهنگ حسینی بیان کرد: پس از انجام تحقیقات مشخص شد مبالغ انتقالی از حساب شاکی به حساب یکی از آشنایان متصدی کافی نت واریز شده است و با توجه به اسناد و مدارک، در بازجویی های انجام شده این سرقت اینترنتی از متصدی کافی نت به نام "الف –ص" کشف شد.

وی گفت: متهم این پرونده هنگام مراجعه شاکی به کافی نت برای پرداخت شهریه کلاسهای آموزشی، با توجه به اعتماد شاکی به وی از این اعتماد سوء استفاده کرده و شماره حساب و رمز کارت را حفظ و سپس اقدام به برداشت غیرمجاز کرده بود.

دستگیری قاچاقچیان مسافرنما در خرم بید

فرمانده انتظامی شهرستان خرم بید از کشف بیش از 20 کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شفیعی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم بید با اقدامات اطلاعاتی خود از انتقال مقداری موادمخدر در محور شیراز - صفاشهر به وسیله دو فرد مسافر نما مطلع شدند.

وی افزود: آن محور به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار گرفت و با استفاده از روشهای پلیسی ماموران موفق به شناسایی اتوبوس حامل این افراد شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم بید ادامه داد: ماموران با تعقیب و مراقبت اتوبوس، آن را متوقف و به بازرسی خودرو پرداختند و با شناسایی کامل افراد مود نظر این دو قاچاقچی به نام های "ل –م " و "ل–ر" دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: متهمان به همراه 20 کیلو و 100 گرم تریاک به پلیس مبارزه با موادمخدر خرمبید معرفی شدند.

کشف 60فقره سرقت و کلاهبرداری در فارس

ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان موفق شدند در 48 ساعت عاملان 60 فقره سرقت، کلاهبرداری و جرایم مالی را درسطح استان فارس شناسایی و دستگیر کردند.

در طول 48 ساعت پلیس آگاهی فارس موفق شد 12 فقره سرقت کابل برق، دو فقره سرقت خودرو، دو فقره سرقت منزل، 23 فقره سرقت به عنف، 12فقره سرقت از اماکن خصوصی،هفت فقره کلاهبرداری و جعل اسناد را کشف و در این رابطه تعداد 31نفر را نیز دستگیر کنند.