به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حبیبی افزود: عدم حضور بانوان کشورمان در مسابقات برون مرزی در طول چند سال گذشته باعث کاهش انگیزه آنها شده است.

وی عنوان کرد: از این رو برای ایجاد انگیزه در بانوان شناگر کشور به ویژه بانوان تهرانی به زودی جشنواره بین المللی شنا با حضور کشورهای مختلف در استان تهران برگزار می شود.

این مسئول افزود: پس از ماه مبارک رمضان مقدمات این جشنواره فراهم شده و پس از دعوت از دیگر کشورها زمان برگزاری جشنواره بین المللی شنا بانوان مشخص می شود.

رزمی کاران ورامین مدالهای رنگارنگ را از آن خود کردند

دختران رزمی کار ورامین در مسابقات قهرمانی کشور صاحب دو مدال طلا و نقره شدند.

در این دوره از مسابقات که در شهرستان فیروزکوه برگزار شد، فایترکارهای ورامین توانستند در میان 165 شرکت کننده یک مدال طلا و یک نقره را از آن خود کنند.

"حمیده میرزایی" در رده سنی بزرگسالان توانست با پیروزی برابر تمامی حریفان خود صاحب گردن آویز طلا شود.

در این رده رزمی کار تیم میزبان به مقام دوم دست یافت و نماینده سمنان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی جوانان نیز "ملیکا جانعلی زاده" با یک شکست بعد از فایترکار تهران به مدال نقره دست یافت و حریف مازندرانی وی سوم شد.

کاپ اخلاق نیز به تیم فیروزکوه رسید.

اختلال تلفنی در برخی مناطق تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید قندی، شهید مشهدی مهدی، شهید باکری، آزادگان از امروز چهارشنبه چهارم مردادماه آغاز شد.

با اجرای علمیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5560 الی 5563، 5557، 5558، 5580، 5581، 5589 در محدوده مرکز فوق حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان در مراکز مخابرات شهید مشهدی مهدی، شهید باکری با پیش شماره 3324 از ساعت دو بامداد به مدت چهار ساعت و در مرکز مخابرات آزادگان از ساعت دو بامداد به مدت سه ساعت دچار اختلال می شود.