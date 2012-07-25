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۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

میرزاده در گفتگو با مهر:

درآمدهای وصولی استان یزد 33 درصد افزایش یافت

درآمدهای وصولی استان یزد 33 درصد افزایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: رییس خزانه معین استان یزد از رشد درآمدهای عمومی این استان در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: میزان درآمدهای وصولی طی این مدت، نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزایش یافت.

سید حسن میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 91، 820 میلیارد و 17 میلیون ریال درآمد در بخش های مختلف وصول شد که 301 میلیارد و 830 میلیون ریال آن مربوط به ماه جاری است.

وی میزان درآمدهای مصوب استان درسال 91 را چهار هزار و 340 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از مجموع درآمدهای وصولی در سه ماه نخست امسال، 745 میلیارد و 269 میلیون ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی می باشد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزایش دارد.

معاون هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: بقیه درآمدهای عمومی استان مربوط به مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات، متفرقه و واگذاری دارایی های سرمایه ای است.

کد مطلب 1658402

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