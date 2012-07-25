درآمدهای وصولی استان یزد 33 درصد افزایش یافت

سید حسن میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 91، 820 میلیارد و 17 میلیون ریال درآمد در بخش های مختلف وصول شد که 301 میلیارد و 830 میلیون ریال آن مربوط به ماه جاری است.

وی میزان درآمدهای مصوب استان درسال 91 را چهار هزار و 340 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از مجموع درآمدهای وصولی در سه ماه نخست امسال، 745 میلیارد و 269 میلیون ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی می باشد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزایش دارد.

معاون هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: بقیه درآمدهای عمومی استان مربوط به مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات، متفرقه و واگذاری دارایی های سرمایه ای است.