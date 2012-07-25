گازرسانی به تمام روستاهای بالای 150 خانوار استان در قالب طرح مهر ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر اصغری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در میانه، اظهار داشت: تا به حال 930 روستا در آذربایجان شرقی از نعمت گاز بهره مند شده اند و عملیات گازرسانی به 301 روستا نیز در حال اجراست.



وی افزود: دولت در نظر دارد در قالب طرح مهر ماندگار به تمام روستاهای بالای 150 خانوار در سطح استان گازرسانی کند و هم اکنون می‌توان گفت 74 در صد خانوارهای ساکن در مناطق روستایی استان از مزایای گاز طبیعی برخوردارند.



اصغری در خصوص تعداد روستاهای تحت پوشش گاز در میانه نیز گفت: 73 روستا درشهرستان میانه از نعمت گاز بهره مند هستند و در 24 روستای این شهرستان نیز عملیات گاز رسانی در دست اجرا است.



مدیر کل امور روستایی استانداری در ادامه خاطرنشان کرد: از سال 84 تا پایان سال 90 و چهار ماهه اول سال‌جاری در اجرای طرح وی‍ژه بهسازی مساکن روستایی به تعداد 92 هزار و 656 نفر تسهیلات بانکی با نرخ چهار درصد به مبلغ 800 میلیارد تومان پرداخت شده و تا به حال تعداد 70 هزار و 50 نفر از وام گیرندگان نسبت به اتمام عملیات اجرایی ساختمان‌های خویش اقدام کرده‌اند.



اصغری تصریح کرد: نزدیک به 800 میلیارد تومان نیز روستاییان از آورده‌های شخصی خود در مقاوم سازی مساکن مورد نظر هزینه کرده‌اند.



وی افزود: در سطح شهرستان میانه نیز تعداد هفت هزار و 759 نفر از ساکنان روستاهای تابعه برای اخذ وام با کارمزد چهار درصد از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه به بانک‌های عامل معرفی شده و قرار داد مربوطه را با بانک‌های عامل منعقد کرده و تعداد شش هزار و 558 نفر از وام گیرندگان بازسازی خانه‌هــای بی‌دوام و کم دوام خویش را به اتمام رسانده‌اند.



اصغری میزان تسهیلات وام مسکن روستایی در نظر گرفته شده برای هر واحد مسکن روستایی را 125 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد و مدت باز پرداخت آن را 12 ساله خواند.



وی اظهار داشت: در سال‌جاری جمعاً مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار برای پشتیبانی از تعداد یک هزار و 73 واحد دهیاری فعال در استان از طریق دولت خدمتگزار تامین و پرداخت شده است.



اصغری ادامه داد: همچنین امسال بیش از 15 میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض دولتی برای 65 دهیاری فعال در شهرستان میانه پرداخت شده است.



مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص راه‌های روستایی نیز گفت: در سطح استان 10 هزار و 61 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که تاکنون با همت مقامات کشوری و استانی وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مداوم و مستمر مقامات ارشد استان چهار و 378 کیلومتر از راه روستایی استان آسفالت و یک هزار و 696 کیلومتر راه روستایی شوسه برای روستاهای فاقد راه احداث شده است.



وی ادامه داد: در این راستا در سایر روستاها نیز در حدود سه هزار و 986 کیلومتر راه روستایی قابل دسترسی احداث شده و در نظر است طی برنامه پنجم توسعه، راه تمام روستاهای بالای 50 خانوار در سطح استان آسفالت شود.



اصغری افزود: در شهرستان میانه یک هزار و 238 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که در حدود 475 کیلومتر از راه‌های مورد نظر آسفالت شده و 238 کیلومتر نیز برای روستاهای میانه جاده شوسه احداث شده و طول جاده‌های قابل دسترسی در روستاهای شهرستان میانه 525 کیلومتـــر است.