4 افغانی و یک ایرانی در تصادف دشتستان به شدت مصدوم شدند

محمدعلی دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اثر واژگون شدن یکدستگاه پیکان وانت در دشتستان در محور روستای ابوالفیروز تعداد پنج نفر به شدت مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت 12 و 35 دقیقه امروز رخ داد که چهار نفر جوان افغانی به همراه یک ایرانی که راننده بوده دچار مصدومیت و جراحت شدند.

مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی دشتستان خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، اورژانس شهری به محل اعزام و مصدومان را به بیمارستان 17 شهریور اعزام کردند.

دهقان تصریح کرد: در حال حاضر عملیات درمان بر روی مصدومان حادثه ادامه دارد و حال عمومی آنها رضایت‌بخش اعلام شده است.

وی اضافه کرد: از همه ظرفیت موجود برای تامین سلامت و امنیت شهروندان استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.