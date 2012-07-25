حجت الاسلام رحیم اهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامههای مختلفی در ماه مبارک رمضان در مساجاد حسینیههای شهرستان دیر انجام میشود که میتوان به برگزاری مراسم جزءخوانی قران در بیش از 100 مسجد و 130 حسینیه شهرستان دیر اشاره کرد.
وی با بیان اینکه هر مسجد و حسینیه یک ختم قرآن تا پایان ماه مبارک رمضان انجام می دهد، از حمایت سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری این مراسمات خبر داد و اضافه کرد: تلاش برای رایزنی برای تهیه 400 جلد قرآن کریم به منظور اهدا به این جلسات قرآنی انجام شده است.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر ادامه داد: به منظور رفع نیازهای اولیه این اماکن مقدس در ماه رمضان و کمبود کتب قرآنی در سطح مساجد شهرستان دیر اقدام به تهیه و توزیع قرآن در بین مساجد این شهرستان شد.
وی نصب پلاکارد با موضوعات رمضان در مساجد و معابر شهرستان، اعزام مبلغ و روحانی به مساجد و حسینیه های شهرستان دیر برای آشنایی بیشتر مردم از برکات رمضان، برگزاری جلسات گفتمان دینی و پاسخگویی به پرسشهای شرعی و مذهبی روزه داران و جلسات سخنرانی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده این اداره در بخش فرهنگی خواهد بود.
حجتالاسلام اهرمی برگزاری مراسم استقبال از رمضان با غبارروبی مساجد، جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک، مراسم شبهای احیاء در سه شب 19، 21 و 23 رمضان و مراسم سوگواری حضرت علی (ع) در شب ضربت و شهادت ایشان و مراسم زنجیر زنی در روز شهادت را از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر در ماه مبارک رمضان دانست.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر به حضور مبلغان دینی و روحانیون در این شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: حضور مبلغان و روحانیان در سطح شهرستان باید بیانگر پویایی و شکوفایی اقامه نماز در سطح این شهرستان باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت نقش و رسالت روحانیان در نشر و اشاعه ارزشهای اسلامی، در سطح شهرستان و با توجه به اهمیت این ماه نزد مسلمانان لازم است که برنامههای قرآنی و بخصوص برگزاری نماز جماعت در سطح منطقه هر چه بهتر برگزار شود.
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