  1. اقتصاد
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

مالکیت 189 میلیون سهم در بورس تهران تغییر کرد

مالکیت 189 میلیون سهم در بورس تهران تغییر کرد

در نتیجه معاملات آخرین روز کاری هفته جاری بازار سهام، معامله گران بیش از 189 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 418 میلیارد ریال را معامله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز 189 میلیون و 863 هزار و 281 سهم تغییر مالکیت یافتند که ارزش این معاملات 418 میلیارد و 341 میلیون و 536 هزار ریال بود و در 9هزار و 298 نوبت معاملاتی انجام شد.

معامله گران امروز شاهد افت 5 پله ای شاخص کل بودند. این متغیر در پایان معاملات امروز رقم 25هزار و 88 را ثبت کرد. شاخص صنعت نیز 15 واحد پایین آمد و به رقم 19هزار و 940 رسید. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز امروز یک واحد منفی شد.

شاخص بازار اول با کاهشی 13 واحدی در رقم 20هزار و 695 به کار خود پایان داد و شاخص بازار دوم با رشدی 55 واحدی به رقم 35هزار و 214 رسید. در پایان ارزش روز بازار نیز به رقم 1145 میلیارد ریال رسید.
کد مطلب 1658417

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