مالکیت 189 میلیون سهم در بورس تهران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز 189 میلیون و 863 هزار و 281 سهم تغییر مالکیت یافتند که ارزش این معاملات 418 میلیارد و 341 میلیون و 536 هزار ریال بود و در 9هزار و 298 نوبت معاملاتی انجام شد.

معامله گران امروز شاهد افت 5 پله ای شاخص کل بودند. این متغیر در پایان معاملات امروز رقم 25هزار و 88 را ثبت کرد. شاخص صنعت نیز 15 واحد پایین آمد و به رقم 19هزار و 940 رسید. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز امروز یک واحد منفی شد.



شاخص بازار اول با کاهشی 13 واحدی در رقم 20هزار و 695 به کار خود پایان داد و شاخص بازار دوم با رشدی 55 واحدی به رقم 35هزار و 214 رسید. در پایان ارزش روز بازار نیز به رقم 1145 میلیارد ریال رسید.