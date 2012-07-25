دانشگاه هنر اسلامی تبریز کشتار مسلمانان در میانمار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است قتل عام و نسل کشی مردم بی‌دفاع و مظلوم میانمار به جرم مسلمان بودن بازی چدید سیاسی استکبار جهانی و عقده گشایی دیگری است که در رویارویی با حرکت‌های آزادی خواهانه و موج بیداری ملت‌های مسلمان در جریان است.



در این بیانیه می خوانیم وجدان بشر امروز جریحه دار از ظلم و ستم و تعدی به کرامت و منزلت آدمی است. هولوکاست واقعی مسلمانان در میانمار توسط گروه های مسلح و افراطی بودائی وابسته به دولت این کشور برای همیشه بر پیشانی سیاه تاریخ بشر غرب خواهد ماند.



در ادامه این بیانیه امده است: بر همگان واضح است که امروز این نسل کشی ها از ترس نفوذ اسلام است که در پرتو آموزه های آن مردم مسلمان بسیاری از کشورهای جهان بر علیه حاکمان مستبد و ظالم خویش قیام کرده اند و کیست که نداند پشت این همه قساوت و نیرنگ و فریب، دست جنایتکارانه آمریکا و صیهونیست از آستین بیرون آمده و در یک رویارویی تمام عیار قصد از بین بردن حرکت‌های اسلامی و تضعیف روحیه مردم مسلمان را دارند.



در پایان این بیانیه می خوانیم: ما دانشگاهیان دانشگاه هنر اسلامی تبریز ضمن عرض تسلیت به امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان جهان اسلام این فاجعه عمیق انسانی را محکوم و از مجامع و سازمان های حقوق بشر و همچنین از تمامی نهادهای اجتماعی، مدنی و مذهبی داخلی و خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور می خواهیم هرچه سریعتر با اتخاذ تدابیر صحیح و قاطعانه برای توقف و رفع هر چه سریع تر این مصیبت دنیای اسلام تلاش کنند. بدون شک ملت مسلمان ایران نیز در ماه ضیافت الهی هر آنچه در توان دارد برای این ایتام امت رسول ا... انجام خواهد داد.