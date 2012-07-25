205 عنوان کتاب در سه ماهه نخست سال 91 در تبریز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، یوسف واعظی بعد از ظهر امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: 205 عنوان کتاب در شمارگان 302 هزار و 650 جلد در طول سه ماهه نخست سال 91 در تبریز منتشر شده است.



وی افزود: از میان کتابهای منتشر شده، 169 کتاب تالیف، 19 ترجمه و 17 تصحیح و تحشیه بوده و موضوع کتابهای منتشر شده در زمینه ادبیات،‌فنی و مهندسی، تاریخ، جغرافی، ‌مذهب،‌ علوم اجتماعی،‌ هنر، کودک و نوجوان،‌ کمک درسی و زبان و بیشترین نشر نیز در حوزه علوم عملی و ادبیات است.



وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان‌شرقی دارای ظرفیت مناسبی در حوزه چاپ و نشر است گفت: جامعه توسعه یافته نیازمند انسانهایی با تفکر متعالی و رشد یافته است و این امر در گرو میزان نشر کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه صحیح در جامعه می‌باشد.



واعظی گفت: تفکر و مطالعه مکمل یکدیگر بوده و افزایش مطالعه رشد شخصیت فرد و به تبع آن توسعه فرهنگ را به دنبال دارد.



سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل با اشاره به اینکه صدور مجوز کتاب از سال 79 به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تفویض شده است،‌تاکید کرد: صدور مجوز چاپ و نشر کتاب توسط کارشناسان اهل قلم و خبره حوزه نشر در این استان انجام می‌گیرد و با توجه به توان بالای استان در این حوزه، برای استانهای همجوار ازجمله آذربایجان غربی و زنجان نیز ارائه خدمات شده و استانهای قم و تهران نیز از توان کارشناسی استان آذربایجان‌شرقی در پاره‌ای از زمینه‌ها بهره می‌گیرند.