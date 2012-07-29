علل انجام تحقیقات میان رشته‌ای

هیچ کس قادر به پیش بینی مسائلی که جامعه انسانی و علوم آنرا در دهه های پیش تحت اضطرار و فشار قرار می‌داد، نیست. امروزه مسائلی چون گرسنگی جهانی، اخلاقیات در علم پزشکی، کمبود منابع تغذیه، علل بسط و توسعه میکروبهای بیماری‌زا و رابطه بین دگرگونی و کارکردهای محیط زیست وجود دارند که اولویتهای ویژه ای در مشکلات امروزی دارند. اما همه این مسائل به قدری پیچیده هستند که تنها یک رشته تخصصی نمی‌تواند به حل آنها بپردازد.

به طور خلاصه علل زیر را می‌توان برای انجام تحقیقات میان رشته‌ای رشته‌ای برشمرد:

1- پیچیدگی طبیعت و جامعه انسانی؛

2- مطلوبیت کشف و بررسی مشکلات و مسائلی که محدود به یک رشته خاص نیست؛

3- نیاز به حل مشکلات پیچیده اجتماعی؛

4- قدرت تکنولوژی‌های جدید؛

ضرورت مطالعات میان رشته ای

ضرورت و فایده مطالعات راهبردی از منظر کارشناسان به طور اختصار عبارتند از:

1- توجه به متغیرهای موثر در یک مقوله یا مسأله چند وجهی؛

2- غلبه بر ناتوانی رشته‌های تخصصی در تبیین یا تبیین کامل؛

3- جلوگیری از پاره پاره شدن واقعیت در رشته‌های مختلف و ضرورت چند جانبه‌نگری؛

4- رسیدن به وحدت علوم بعد از کثرت متعاقب رنسانس؛

5- توجه به نقاط بکر و دست نخورده به دلیل تراکم علوم و رشته‌ها؛

6- فایده مندی از حیث تولید علم و نوآوری؛

7- فایده مندی از حیث پیدایش مکتب فکری جدید نظیر مکتب فرانکفورت؛

8- فایده مندی از مکمل‌سازی و داد و ستد علمی و خصلت هم افزایی و رفع نقاط ضعف و کاستی‌های رشته‌ها؛

9- فایده مندی از حیث پردازش مجدد مسأله و طرح سوال جدید و پاسخ جدید؛

10- فایده مندی از حیث وامگیری مفاهیم و کاربرد آنها در حوزه تخصصی؛

11- فایده مندی از حیث کاربرد نظریه‌های سایر رشته‌ها در حوزه تخصصی؛

12- فایده مندی از حیث روش‌شناسی و یافتن روش‌های جدید پژوهش در حوزه تخصصی؛

13- فایده مندی از حیث توجه به کلیت همه علوم و بازتاب آن "کلی" بر جزء و جزئی تخصصی؛

14- فایده مندی از حیث ایجاد رشته‌ها و دوره‌های تخصصی جدید؛

15- فایده مندی از حیث راه‌اندازی رشته‌های میان رشته‌ای مسأله محور و تقاضا محور و پاسخگو به نیاز جامعه و دولت؛

16- فایده مندی از حیث مسابقه علمی علوم و رشته‌های مختلف و ایجاد توازن مثبت بین علوم طبیعی و علوم انسانی و جلوگیری از تبعات ناگوار آن نظیر بروز جنگهای جهانی اول و دوم؛

17- فایده مندی از حیث سوژه پروری، مسأله آفرینی و مسأله یابی و قدرت باروری فراوان؛

نتیجه:

ماهیت علم آزادگی است و رسالت عالم عبور از مرزهاست. تبدیل زندانهای بسته رشته‌ها به عرصه‌های گشوده از دیگر مؤلفه‌های علم و معرفت به شمار می‌رود.

در دنیای کنونی که مطالعات میان رشته‌ای ضرورت و فزونی زیادی پیدا کرده است مطالعات به صورت رشته‌ای به شرطی می تواند جایگاه خود را حفظ و از آن دفاع کند که چشم از واقعیت کلی برنگیرد و دست خود را به دست رشته‌های خویشاوند بدهد.

امروزه مسائلی در سطح جهانی وجود دارند که اولویتهای اصلی جامعه بشری را تشکیل می‌دهند. اما این مسائل به قدری پیچیده هستند که تنها یک رشته تخصصی نمی‌تواند به حل آنها بپردازد. از اینرو مطالعات میان رشته‌ای می‌تواند موضوعات مهمی که گستره جهانی دارند و حیات انسانها بدانها وابسته است را مورد مطالعه قرار دهد.

از سوی دیگر با مطالعات میان رشته‌ای می‌توان به "تولید علم" و تازه‌های علمی دست یافت. با چنین مطالعاتی است که عناوین و رشته‌ها و گرایش‌های جدید علمی متولد می‌شوند.

در کشور ما جبران عقب ماندگی علمی در عرصه میان رشته ای زودتر امکان پذیر است. زیرا قدمت علوم در این حوزه زیاد نیست و فاصله کمتری تا فتح قله‌ها وجود دارد. فراتر از این موضوع، زمینه‌های بکر و تازه و فتح نشده‌ای وجود دارند که با کشف آن، کشور ما پیشتاز می‌شود و اصولاً سرمایه گذاری در این حوزه‌ها با توجه به امکانات محدود پژوهشی دیار ما منطقی است.