سید علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز اهدای خون در شهر یزد، یک مرکز در شهرستان طبس، یک مرکز در میبد و یک پایگاه در اردکان به طور ثابت فعال است.

وی ساعت کاری پایگاه انتقال خون یزد شعبه ابوذر را در ماه مبارک رمضان از 8 صبح تا ساعت 23 اعلام کرد و افزود: در ماه مبارک رمضان، پایگاه اردکان صبح ها و شب ها از ساعت 21 الی 23 و انتقال خون میبد تنها در شیفت اداری صبح فعال خواهد بود؛ همچنین مرکز انتقال خون شهرستان طبس از ساعت 18/30 الی 23/30 فعال است.

وی یادآور شد: مرکز تابت خونگیری آزادشهر در ماه مبارک رمضان غیر فعال است.

خدایی ضمن بیان این که روزه داری هیچ منافاتی با اهدای خون ندارد گفت: با توجه به اینکه بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی همچون بیماران تالاسمی و... نیاز دائمی به دریافت خون دارند از داوطلبان محترم درخواست می شود در ماه مبارک رمضان مانند سایر ماه های سال با اهدای خون خود و انجام این امر خداپسندانه نقش بزرگی در نجات جان بیماران ایفا نمایند.