به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مواد مخدر افزود: درراستای مبارزه با معضل شوم مواد مخدر باید به طور منسجم همه دستگاه ها به ارائه راهکارهای کارشناسی پای کار بیایند و نسبت به کیفیت و کمیت طرح ها توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر نیاز به یک اراده جهادی و اقدامی دارد و در این راستا اولویت اول اجرای برنامه هایی است که در شورای هماهنگی تعریف شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه در استان زنجان شاخص های بسیار خوبی در زمینه مبارزه با اعتیاد وجود دارد افزود: این شاخص ها در مبارزه با مواد مخدرمطلوب است و این استان به دلیل داشتن مردم مومن در جرایم 30گانه جزو استانهای پاک کشور است.

احمدی بحث مواد مخدر را یک بحث و تهدید جهانی اعلام کرد و گفت: دشمن ابزار برنده تهاجم فرهنگی خود را در قالب مواد مخدر عملی کرده است.

وی همچنین در خصوص کمپ های ترک اتیاد گفت: کمپها حذف نمی شوند چرا که سیاست حذف کمپها را نداریم و تنها کمپهایی حذف می شوند که به صورت غیر قانونی هستند یا توانایی فعالیت ندارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یاد آور شد: ایجاد یک مدیریت واحد با مشارکت مدیران می تواند در رفع موانع و مشکلات کمپها موثر بوده و همینطور نظارت بر کمپ ها هم توسط مدیران صورت می گیرد.

احمدی گفت: برگزاری همایش مبارزه با مواد مخدر در شهرستانها می تواند در جهت ایفای پژوهش بسیار اثر گذار باشد.

وی ، ادامه داد: حمایت از خانواده های معتادین و اعدام شدگان در حوزه مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان افزود: بحث محله محوری و دانشگاه محوری در استان اجرایی شود که خروجی خوبی را به دنبال دارد چرا که در کاهش جرایم بسیار موثر است.