عرصه وقف در استان قزوین به دلیل گستردگی نیازمند کار بیشتری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری در دیدار با عبدالرضا عابد رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین گفت: قزوین از استان هایی است که عرصه موقوفات پهناوری دارد که بیانگر تدین بالای مردم این خطه از کشور است.



وی افزود: در برخی از موارد همین پهناوری عرصه موقوفات در استان باعث تنش شده و موجب شده موقوفات مورد دستبرد واقع شوند که تلاش ما باید همگی بر این اصل استوار باشد که با یک خرد و تدبیر همه جانبه در جهت حل آن گام برداریم.



انصاری تصریح کرد: هیچ تردیدی در کارآمدی وقف در نظام دینی و اسلامی وجود ندارد بلکه وقف در حوزه عملکردی و اجرایی هم مزایای بسیار گسترده‌ای دارد.



این مسئول بیان کرد: وظیفه قوه قضاییه نسبت به سایر دستگاه‌ها در مقابل وقف متفاوت است و ما نیز با مدیریت صحیح و برنامه‌ ریزی و سیاست گذاری های مناسب سعی می کنیم نگاه حمایتی و پشتوانه جدی در این کار ارزشی داشته باشیم.



انصاری تصریح کرد: در فرآیند مدیریتی بدنبال این هستیم که آسیب‌شناسی درمجموعه وقف داشته و با سازکارهای مدیریتی بدون نقد در این راستا فراهم کرده و در راه رسیدن به اندیشه بلند و پویای وقف کوشا باشیم.



وی اظهارکرد: تمام تلاش قوه قضاییه در زمینه وقف و موقوفات این است که از ظرفیت های موجود استفاده کرده و با رعایت اصول مبتنی بر نگاه آگاهانه حقوقی به عرصه وقف این حرکت ارزشی و اندیشه بلند را احیا کند.

انصاری اضافه کرد: اداره کل دادگستری قزوین در فرایند حکمی به گونه ای رفتار می کند که با دقت و ریزبینی بتواند به تصمیماتی برسد که این تصمیمات شبهه شرعی و حکمی نداشته و با اتخاذ روش های صحیح، ضابطه مند و مستند نتایج بهتر را کسب و دغدغه های موجود در زمینه وقف را مرتفع کنیم.



رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه افزود : طرح تجمیع و تمرکز گرایی موقوفات کشور ایده و تفکر خوب و به جایی است که نیاز امروز جامعه وقفی کشور است ولی تفاوت شرایط اقلیمی و بومی محیطی استانها در تمرکز گرایی باید مورد توجه قرار گیرد.



انصاری در پایان ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ و احیاء وقف توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه و دیگر دستگاههای ذیربط استان یادآورشد: همه باید در این عرصه بزرگ و رسالت خطیر برای تداوم این اتندیشه دینی تلاش کنیم.