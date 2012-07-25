به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح دومین دوره المپیاد کارکنان ادارات استان بوشهر در محل دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر اظهار داشت: توسعه ورزش در بیان ادارات و کارنان دارای اهمیت بسیار زیادی است که تلاش خود را برگزاری هر چه بهتر این برنامه‌ها به کار خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، در ضلع غربی دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر، یک پیست دو میدانی با استانداردهای بین المللی که از مصوبات سفر اول رئیس جمهور نیز محسوب می‌شود،آغاز به کار می‌شود.

مدیر کل اداره ورزش جوانان استان بوشهر به اهمیت اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: با اتحاد این پروژه، امکان برگزاری مسابقات بین‌المللی دو و میدانی در استان بوشهر نیز میسر می‌شود.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه ای بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: دانشکده فنی و حرفه ای، دانشکده ای نو پا با اهداف بلند و منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری در چشم انداز بیست ساله است و هدف از برگزاری مسابقات نیز مودت و دوستی بین ادارات است.

بهروزی ادامه داد: جام رمضان را تاکید بر قدرت جسمانی برای تقویت قدرت روحانی در این ماه است و با اشاره به نام دانشکده که مزین به نام ارزشمند حضرت امام خامنه‌ای است، ادامه داد: این دانشکده مزین به نام بزرگی است و باید بزرگ باشد و اولین نتایج آن درخشش در مسابقات ورزشی منطقه چهار کشور که حاصل آن قهرمانی مسابقات فوتسال بود.

معاون اداری و مالی دانشکده فنی امام خامنه‌ای بوشهر و سرپرست این المپیاد نیز در گزارشی از روند اجرایی، هدف از برگزاری مسابقات را برگزاری المپیاد کارکنان ادارات استان بوشهر بر شمرد و اظهار داشت: سال گذشته مسابقات فوتسال برگزار شد و امسال نیز رشته والیبال اضافه شده است.

احمد کردی از برگزاری رشته های دیگردرسالهای آتی خبر داد و توجه به پیشکسوتان را نمونه بارز متفاوت بودن این مسابقات با دیگر مسابقات دانست و افزود: در این مسابقات تمام تیم‌ها قهرمان هستند و به همه تیم ها لوح یاد بود مسابقات تقدیم خواهد شد.

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه تیم دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به مصاف هم رفتند که این دیدار به سود تیم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خاتمه یافت.

بعد از این دیدار نیز بانک تجارت و بانک صادرات رویاروی هم قرار گرفتند که در این مسابقه نیز تیم بانک صادرات موفق شد تیم مقابل را از پیش روی بردارد شایان ذکر است در این دوره از رقابتها، 12 تیم در چهار گروه سه تیمی به رقابت خواهند پرداخت.