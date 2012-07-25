پیکارهای تیراندازی المپیاد ورزشی جوانان محلات قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال برای نخستین بار المپیاد ورزشی جوانان محلات قم برگزار می شود و در مجموع رقابت در 11 رشته ورزشی برای دختران و پسران شرکت کننده در این المپیاد برنامه ریزی شده است، دختران در پنج رشته با یکدیگر در حال رقابت هستند.



رقابت دختران حاضر در المپیاد محلات قم در پنج رشته ورزشی



این در حالی است که دختران شرکت کننده در نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم در رشته های طناب کشی، والیبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و تیراندازی در تلاش برای قرار گرفتن در بین نفرات اول تا سوم با یکدیگر مسابقه می دهند.



یکی از رشته های جذاب نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم، رشته تیراندازی بود که در آن بیش از 30 بانوی تیرانداز شرکت کرده و در نهایت این مهسا احمدآبادی بود که با شکست دیگر رقبای خود به مقام قهرمانی دست یافت.



بعد از مهسا احمدآبادی که قهرمان این رقابت ها نام گرفت، عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی به فهیمه زند رسید و فاطمه حسن زاده موفق به کسب عنوان سوم شد تا بدین ترتیب برترین های رشته تیراندازی نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم در بخش دختران مشخص شوند.



افزایش علاقمندی بانوان قمی برای پیشرفت در ورزش



معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حاشیه برگزاری این رقابت ها در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه دختران و بانوان مستعدی در تمامی رشته های این المپیاد به رقابت با یکدیگر می پردازند و این نشان از پیشرفت ورزش بانوان و البته مهمتر از آن علاقمندی بانوان برای پیشرفت است که امیدوارم با حمایت مسئولان تداوم یابد.



سیده لیلا عنبری اظهار داشت: آنچه که امروز جامعه ما به آن نیازمند است، داشتن روحیه نشاط و تعالی ا‌ست، بنابراین برگزاری مسابقات نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم در رشته‌های مختلف می‌تواند سلامت روحی و جسمی نسل جوان جامعه به خصوص بانوان را نیز افزایش دهد.



وی با بیان اینکه نباید از تربیت و رشد جسمی در کنار تقویت روحی غفلت کرد، گفت: این مسابقات فرصت مناسبی است تا نوجوانان و جوانان در کنار بهره‌مندی از فضای دوستی در برنامه های اوقات فراغت خود از زمان ورزش برای بهبود سلامتی خود استفاده کنند.

