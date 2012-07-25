گاز شهری بخش هایی از کرج قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر محمد هدایی پور با اعلام این خبر افزود: این قطعی گاز در روستاهای محمود آباد، سیاهکلان، زندان رجایی شهر و مرکز تحقیقات سازمان انرژی اتمی و دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد خواهد شد.



وی، انجام تعمیرات روی شبکه گازرسانی را علت قطع گاز این مناطق ذکر کرد و اظهار داشت: شرکت گاز در صدد است هرچه سریعتر پس از پایان این عملیات نسبت به وصل گاز اقدام کند.



هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.



وی یادآور شد: در صورت نیاز، مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.



اولین نشت گروه مشاورین جوا ن استاندارد استان البرز برگزار شد



اولین نشت گروه مشاورین جوا ن استاندارد استان البرز با حضور مدیرکل استاندارد البرز، مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استان البرز و تدینی معاون دفتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات و امورحقوقی استانداری البرز و جمعی از مسئولان برگزار شد.



علی سعادتی در این نشست اظهار داشت: ایده مشاوران جوان یکی از برنامه های موفق دولت خدمتگذار است و راه اندازی مقتدرانه اداره کل استاندارد البرز به دلیل وجود نیروهای جوان و انقلابی است.



در پایان به مناسبت هفته عفاف و حجاب از دونفر از بانوان اداره کل به پاس پوشش و حفظ شئونات اسلام تقدیر به عمل آمد.



بازدید سرزده مدیرکل محترم ثبت احوال استان البرز از ادارات ثبت احوال



مدیرکل ثبت احوال استان به همراه معاون و کارشناس آمار و انفورماتیک استان به صورت سرزده از اداره کرج بازدید کردند.



وی در این بازدید با ارائه پیشنهاداتی خواستار عزم جدی مسئولان اداره در زمینه ثبت به موقع وقایع حیاتی شد.

وی همچنین در بازدید سرزده از واحد ثبت احوال مستقر در بیمارستان کمالی برای رفع برخی مشکلات موجود دستور داد.

کسب رتبه سوم عملکرد نظام پیشنهادات اداره کل استاندارد استان البرز در سطح کشور



علی سعادتی مدیر کل استاندارد استان البرز از کسب رتبه سوم عملکرد نظام پیشنهادها در بین ادارات کل استانی سازمان ملی استاندارد در سال 90 خبر داد.



وی افزود این ارزیابی توسط دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد انجام پذیرفته است.



سعادتی یادآور شد: در سال گذشته تعداد 91 پیشنهاد از همکاران اداره کل واصل گردیده که از این تعداد 54 پیشنهاد تصوب و 50 پیشنهاد اجرا شده است.