به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید صادق‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان از 10 مرداد جاری تا 17 مرداد از ساعت 17 بعد از ظهر تا ساعت24 است.

وی با اشاره به اینکه نهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت از10 مرداد ماه تا 17مرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان آغاز به کار می‌کند، بیان داشت: در سال جاری این نمایشگاه با نام قرآن و عترت به مدت هفت روز در خدمت مردم استان اصفهان است.

مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان ادامه داد: هر شب یک جزءخوانی از قرآن را در فضای باز نمایشگاه، برگزاری مفاحل قرآنی و اجرای مسابقات قرآنی از برنامه‌های فرهنگی و هنری و جنبی نهمین دوره از نمایشگاه قرآن است.

وی اضافه کرد: این دوره از نمایشگاه قرآن با مشارکت مجموعه‌های قرآنی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنها در دبیرخانه برنامه‌های اجرایی شکل گرفته است.

صادق‌زاده با اشاره به مشخصه مهم این دوره از نمایشگاه را تقسیم‌بندی نمایشگاه به قرآن و خانواده، قرآن و اهل قلم و انتشارات بوده، افزود: اولویت انتخاب بر اساس سازمان‌ها و موسسات نشر آثار قرآنی انجام شده است.

وی گفت: در نهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت با پخش برنامه‌های زنده از صدا و سیما، رادیو اصفهان و رادیو نور شاهد استقبال بیشتری از بازدیدکنندگان هستیم.