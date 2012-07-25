  1. استانها
  2. اصفهان
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

به مدت هفت شب؛

نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 10 مرداد ماه آغاز به کار می‌کند

نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 10 مرداد ماه آغاز به کار می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان گفت: نهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان از 10 مرداد ماه سال جاری به مدت هفت شب به صورت تخصصی‌تر آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید صادق‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان از 10 مرداد جاری تا 17 مرداد از ساعت 17 بعد از ظهر تا ساعت24 است.

وی با اشاره به اینکه نهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت از10 مرداد ماه تا 17مرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان آغاز به کار می‌کند، بیان داشت: در سال جاری این نمایشگاه با نام قرآن و عترت به مدت هفت روز در خدمت مردم استان اصفهان است.

مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان ادامه داد: هر شب یک جزءخوانی از قرآن را در فضای باز نمایشگاه،  برگزاری مفاحل قرآنی و اجرای مسابقات قرآنی از برنامه‌های فرهنگی و هنری و جنبی نهمین دوره از نمایشگاه قرآن است.

وی اضافه کرد: این دوره از نمایشگاه قرآن با مشارکت مجموعه‌های قرآنی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنها در دبیرخانه برنامه‌های اجرایی شکل گرفته است.

صادق‌زاده با اشاره به مشخصه مهم این دوره از نمایشگاه را تقسیم‌بندی نمایشگاه به قرآن و خانواده، قرآن و اهل قلم و انتشارات بوده، افزود: اولویت انتخاب بر اساس سازمان‌ها و موسسات نشر آثار قرآنی انجام شده است.

وی گفت: در نهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت با پخش برنامه‌های زنده از صدا و سیما، رادیو اصفهان و رادیو نور شاهد استقبال بیشتری از بازدیدکنندگان هستیم.

کد مطلب 1658508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها