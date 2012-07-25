  1. بین الملل
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

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ورود رئیس جدید ناظران به دمشق / پوتین با کامرون درباره سوریه رایزنی می کند

ورود رئیس جدید ناظران به دمشق / پوتین با کامرون درباره سوریه رایزنی می کند

رئیس ناظران بین المللی مستقر در سوریه که جانشین رابرد مود نروژی شده است وارد دمشق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "باباکار گای" فرمانده جدید تیم ناظران بین المللی در سوریه امروز وارد دمشق شد.

وی جانشین رابرت مود نروژی شده است و در ماه مه گذشته به اتفاق "آروه لادسوس" مشاور نظامی دبیر کل سازمان ملل از سوریه دیدن کرده بود.گای قبل رئیس نیروهای صلحبان سازمان ملل در کنگو بوده است.

از سوی دیگر آروه لادسوس مشاور نظامی دبیر کل سازمان ملل گفت: نیمی از ناظران بین المللی سوریه را ترک کرده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: 150 نفر از ناظران بین المللی سوریه را ترک کرده اند. دو نفر از ناظران علت ترک سوریه را کاهش یافتن تعداد ناظران به نصف برشمرد.

از سوی دیگر "دمیتری بیسکف" سخنگوی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه گفت: وی در طی دیدار کوتاهی که از انگلیس خواهد داشت موضوع سوریه را با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بررسی خواهد کرد.

وی افزود: دیدار طرفین موضوعات مختلف از جمله موضوع سوریه را شامل خواهد شد.

شایان ذکر است بیسکف در اواخر ژوئن گذشته گفته بود که رئیس جمهوری روسیه مسابقات جودو المپیک لندن را از نزدیک تماشا خواهد کرد.

کد مطلب 1658511

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