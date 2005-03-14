نمايشگاه خوشنويسي عاشورا در قم افتتاح شد

دبير نمايشگاه خوشنويسي عاشورا و دبير انجمن همبستگي دانشجويان پوريا در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در قم هدف و انگيزه برپايي اين نمايشگاه را تلفيق عاشورا و هنر ديني، احياي تفكر عاشورا و تشويق هنر جويان جوان بر شمرد و گفت: از دي ماه سال جاري به همت و همكاري واحد هنري انجمن همبستگي دانشجويان پوريا و خانه فرهنگ طوبي وابسته به شهرداري منطقه 3 قم و با دعوت از خويشنويسان جوان براي شركت در اين نمايشگاه، حدود 45 اثر به دست ما رسيد كه از اين ميان 25 اثر شايسته حضور در نمايشگاه شناخته شدند.

عابدين سياحتي اسفندياري همچنين از همكاري سازمان ملي جوانان قم تشكر كرد و افزود: طي مراسمي در ارديبهشت ماه سال آينده از آثاري كه در اين نمايشگاه برگزيده مي‌شوند تقدير مي‌شود و به صاحبان آن آثار هدايا و جوايزي اهدا خواهد شد.

سياحتي همچنين از همكاري بي دريغ استاد شفيعي مازندراني كه امر داوري آثار را نيز بر عهده خواهد داشت، تشكر كرد

يادآور مي‌شود: نمايشگاه خوشنويسي عاشورا در محل نگارستان عروس قلم، واقع در قم، خيابان صفاييه، كوچه 27 بر پاست و تا روز پنجشنبه 27 اسفند ماه هر روز صبح 9ـ12 و بعداز‌ظهر 16 تا 20 آماده پذيرايي از علاقه‌مندان مي‌باشد.

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